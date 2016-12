Ünnepi menü

Szomorú magyar szokás, hogy mindenből igyekszünk a legolcsóbbat venni. Nincs ezen sok magyaráznivaló: akinek minden fillért meg kell fognia, igenis számít, mennyit költ. Már nem csak a kisnyugdíjasok azok, akik szórólapokkal a kezükben járják a várost, és pár száz forintos spórolás jegyében öt helyen intézik a hétvégi bevásárlást, vagy egy akció indító napján már nyitáskor ott tülekednek a bejárat előtt. Egyre többen vannak, akik azt mondják: nem fizetnek a márkáért, mert „az olcsó is ugyanolyan jó".



Csakhogy ezzel az elmélettel bizony komoly gondok vannak. Az olcsó ugyanis a lehető legkevesebb esetben attól olcsó, hogy nem reklámozzák, és nincs jól csengő neve. Az bizony – tisztelet a kivételnek – azért kerül annyiba, mert silány alapanyagokból készül. Reggeli ital, frissföl, pizzafeltét, vagy a jelenlegi kedvencem, baromfirúd, mind olyan termékek, amelyek csupán látszatra emlékeztetnek tejre, tejfölre, sajtra vagy virslire. Hogy mitől tűnnek mégis olyan élelmiszereknek, mint amelyek tejből vagy húsból készültek – azt valószínűleg jobb, ha nem is tudjuk.



Bejglitesztünk során is hamar kiderült, az ipari termékek csak addig hasonlítanak ünnepi süteményre, amíg fel nem vágjuk vagy meg nem kóstoljuk. Lehet, hogy olcsóbbak, mint a kézműves cukrásztermékek, de ha senki nem eszi meg, mert akkora csalódást okoz, akkor végtére is ezek voltak a legdrágábbak. Arról nem is beszélve, hogy ha egy élelmiszert teletolnak műanyaggal, az minden, csak nem megfelelő tápanyag a szervezetnek.



Az ünnep mindig arról szól, hogy egy kicsit más, egy kicsit jobb, mint a többi nap. Ne csak az ajándékokra tegyünk félre hát ilyenkor, hanem az ételre is. Legyen igazi tej, sajt, és igazi dióval gazdagon megtöltött bejgli az asztalon. Szomorú, hogy sok helyen már ez is ünneplésnek számít, de ha már így van, legalább ilyenkor ne spóroljuk ezt el magunktól.