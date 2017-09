Ússz, ha tudsz!

Az megvan, hogy Szegednek most nincs uszodája? Egy se. Nulla. A sportuszoda problémáját nem kell magyarázni: építgetik szépen, lassan, ráérősen. Az Etelka sori újról csupán annyit tudunk, hogy egyszer majd lesz, de kapavágás még nem történt. A SZUE pedig bezárt egy hétre, mert sátor kerül a medence fölé. Maradt a Partfürdő, ahol viszont ebben az időben ússzon, akinek Schirilla a vezetékneve.



Ha nem lennék érintett, akár még viccesnek is tartanám, hogy egy ekkora városban előfordulhat, hogy gyakorlatilag semmi lehetőségük nincs a városlakóknak a vízi sportolásra. De nem vagyok nevetős kedvemben. Szomorú, hogy már annak is örülnöm kell: azok után, hogy az utóbbi időszakban tizenegynéhány fokban, fűtetlen medencében volt kénytelen edzeni a fiam, mostantól végre kulturált körülmények között készülhet fel csapatával az idei meccsszezonra. Igaz, ehhez Vásárhelyig kell utaztatnia az egyesületnek.



Eljutottunk odáig, hogy a megyében lassan mindenhol jobb feltételek várják a vízi sportolókat, mint Szegeden. A szentesi és vásárhelyi komplexumról ne is beszéljünk, fényévekkel előztek be. De még Mórahalom is azzal, hogy úszómedencéjét téliesítették, már jobb uszodát tudhat magáénak, mint a szegedi. És itt van Algyő is, hogy egész kicsibe lemenjünk – nekik is épített, fedett uszodájuk van, még ha nem is versenymedencével.



Mi meg itt szerencsétlenkedünk ezzel a több évtizedes sportuszodánkkal, toldozzuk-foldozzuk, hogy még használható legyen – no nem a nagyközönségnek, mert ők nem nagyon jutnak be, de legalább a sportolóknak és az iskoláknak – és már annak is örülnénk, ha az végre újra megnyitna. De az még uszkve 8 hét. Addig pedig csókoltatjuk az összes gyógyúszásra küldött, úszást kedvelő, élsportoló vagy iskolai tornaórán részt venni kívánó kedves szegedit. Erre a hétre pedig kreatív versenyünket ezennel meghirdetjük: huncut, aki nem úszik, amikor egy megyeszékhelyen lakik.