Üzen a láng

Az adventi koszorú, a gyertyák gyújtása régi hagyomány, mégis úgy érzem, ma talán még nagyobb szükség van rá, mint korábban bármikor volt. Ez az időszak – akár hívő az ember, akár nem – a várakozásé, a reménykedésé kellene, hogy legyen.

A szeretetteljes nyugalomé, ami összehoz és átölel bennünket. Ilyenkor a természet is nyugalomra, csendre inti az embert, a frissen hullott hó színe pedig arra emlékeztet, milyen fontos a megtisztulás, a belső tisztaság.



Ennek ellenére az év utolsó néhány hete manapság, és egyre inkább egészen másról szól. A fékeveszett rohanásról, a kapkodásról, a bevásárlási lázról, no meg ráadásként az egész évben elmaradt teendők pótlásáról.



Akárhogy igyekszünk, nem tudjuk utolérni magunkat – mintha menekülnének a percek előlünk. Közben a hírekből ugyanúgy ömlik ránk a fenyegető erőszak, az egymás iránti közöny, a szívtelenség, mint bármelyik hétköznapon.



Ebben a nagy zűrzavarban, éppen ilyenkor látszik eltűnni a szemünk elől mindaz, amiért az ember egész évben teszi a dolgát.



Ezért jó, ha van idő és alkalom legalább egy percre odagyűlni az otthoni koszorú köré, és meggyújtani a gyertyát. Az apró láng nekem ezt üzeni. Azt remélem, a fénye most is lesz olyan erős, hogy legyőzze a ránk vetülő sötét árnyakat.