Uzsonnaidő

Bár én még az átkosban végeztem az általános iskolát, már akkor is volt iskolatejprogram. Szinte mindenki a csokis tejet várta, bár az ritkábban jött, mint tej – de ez így utólag nem is baj. Azzal se híztunk. Iskolagyümölcsre nem emlékszem, de az biztos, hogy menzásként szinte minden ebéd után vagy uzsonnához kapott az osztály egy kosár almát, amiből mindenki annyit evett, amennyit akart. Ritkán fordult elő, hogy maradt volna gyümölcs napközi végére a kosárban.



Nem lehet eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos a napi tej-, tejtermék- és gyümölcsfogyasztás – pláne a gyerekeknél. Amellett, hogy egy csomó betegséget meg lehet vele előzni, a gyerekek megfelelő fejlődéséhez is alapvető, hogy elegendő vitamin és ásványi anyag jusson a szervezetükbe. Már csak ezért is hasznos az iskolatej- és iskolagyümölcs-program. Főleg, ha meg is eszik vagy isszák azt a gyerekek. Sokan közülük ugyanis olyan kajákon nőnek föl, hogy teljesen idegen nekik, ha gyümölcsöt kell enniük, pláne tejet inniuk. Egy jó műanyag hamburger, az igen! De ezek a természetes dolgok: pfuj.



Egy friss felmérés szerint ugyan a jó esetben tejterméket tartalmazó rántott sajt még mindig toplistás étel a magyar gyerekek között, de valószínűleg az is csak a panír miatt. Ezért is volt kemény feladat annak idején belefogni a menzareformba, amibe még Jamie Olivernek is beletört a bicskája Nagy-Britanniában. Az ízlést pedig gyerekkorban lehet a legkönnyebben formálni. Főleg, ha a zöldség- és gyümölcsfogyasztást, a kevesebb sóval, több fűszerrel való ízesítést, a mérsékelt zsír- és tésztaevést az otthoni koszt is támogatja. Egy gyereket valószínűleg kevésbé lehet azzal motiválni, hogy azt mondjuk neki, nem leszel influenzás, és nem alakul ki felnőttként vastagbélrákod, ha sok zöldséget, gyümölcsöt eszel – a szülőket viszont igen. Onnantól pedig az ő feladatuk, milyen leleményes módszerekkel győzik meg a gyerekeket és magukat, hogy egyék meg a brokkolit, a cukkinit, az almát, és ne csak a krumplit tartsák az egyedüli ehető zöldségnek.