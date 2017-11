Szelíd medvét küldeni a kommunista államférfi puskája elé, vagy farmon nevelt őzet engedni el ott, ahol a gazdag nyugati vadász áll lesben. Mi a különbség? Az utóbbi üzlet. A vásárhelyi járásbíróságon most az is kiderül, mekkora.



A vadászatszervezéssel foglalkozó helyi cég más megyékben működő vadásztársaságokhoz vitte olasz, francia, svájci, dán vendégeit. Ők alkalmanként 3–5 millió forintot fizettek az élményért és a trófeáért, abban a hiszemben, hogy vadon élő őzet, szarvast, disznót ejtettek el, és a dokumentum, ami ezt igazolja, törvényes. A vádlottak védői azt próbálják bizonyítani, hogy az elkövetett bűn súlya viszonylagos. Amikor egy húsz éve vadászó ügyvéd áll szemben egy laikus bírónővel, a beszélgetés kívülálló számára is kezd kellemetlenné válni.



Biztosan szakértőt is meghallgatnak az ügyben. Az a kettő, akivel erről az esetről beszéltem, egyértelmű véleményt alkotott: törvényes és természetes körülmények között is elég nagy bevételt hoz a külföldiek vadásztatása. Ám ebben a sportban is van dopping. Már azt sem veszi be a gyomra sokaknak, hogy egyes helyeken a nagyobb haszon érdekében agancsnövelő tápokkal etetik az őzeket, hogy több pénzt hozzon majd a trófea. Az pedig, hogy farmokon, állatorvosi beavatkozással nevelnek extra méretet produkáló állatokat, amelyeket aztán a puska elé terelnek, egyik vadász ismerősöm szerint a természet prostitúciója. Ezek után érti, miért nem vitték hivatalos bírálatra az így ledurrantott állat trófeáját, és miért kellett az összes dokumentumot hamisítani.



„A Kárpát-medencében olyan vadparadicsom található, mely a vasfüggöny leomoltjával bárki számára elérhetővé vált" – hirdeti rossz magyarsággal egy szervező cég honlapja. A vásárhelyi tárgyalóteremben most mindenesetre „leomolt" a függöny. Ha ilyen a paradicsom, akkor milyen lehet a pokol?