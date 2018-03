Csak amiben magunk hiszünk, azt hiszik el nekünk mások is – ez a mottója a Facebookon szerveződő Koncertterem Szegednek elnevezésű csoportnak. A kezdeményezést a Makóról indult Szabó László, a Szegedi Szimfonikus Zenekar kürtöse csak pár napja indította, de máris közelít a kétezerhez a tagok száma.



A lelkesebbek sorra osztanak meg Hamburgtól Londonon át San Franciscóig jobbnál jobb példákat arra, milyen pazar hangversenytermeket láttak a világban. Van, aki már arról ábrándozik, hogy a Széchenyi térre épülhetne az új zenepalota – kiszoríthatná az általa gyűlölt fabódékat.



A realistábbak Pécs példáját hozzák: ott sem a belvárosban épült meg a kőcsigának becézett, ezerszemélyes koncerttermet is tartalmazó, irigyelt Kodály Központ. De épp a Zsolnay Negyed ékköveként, 7 milliárd forintból a 2010-es Európa Kulturális Fővárosa programsorozat végére elkészült 11 ezer négyzetméteres komplexum az, ami szerény kihasználtsága miatt sok szegedi döntéshozónak riasztó példa lehet.



Mert hiába nevezte a világhírű hegedűművész, Maxim Vengerov építészeti Stradivarinak a kivételes akusztikájú hangversenytermet, hiába csábított Pécsre korábban arra ritkán járó világsztárokat, hiába nyújt a központ méltó és inspiráló otthont a Pannon Filharmonikusoknak, hiába vonz évente 60-70 ezer koncertlátogatót, ha fenntartása, működtetése és fizetőnézőkkel megtöltése nagy kihívás a 22 fős nonprofit cégnek és az önkormányzatnak.



Nem segít az sem, hogy közben egyre fogy a potenciális közönség, hiszen 2010 óta 12 ezerrel csökkent, azaz 144 ezerre apadt a város lakossága.



A szegedi kezdeményezés akkor is fontos, ha belátható időn belül nálunk nem látszik esély egy pécsihez hasonló modern, többfunkciós, nagy kulturális központ felépítésére. Én most Tóth Péteréknek szurkolok, hogy a zeneművészeti kar átépítése és a 450 fősre tervezett új koncerttermük minél jobban sikerüljön.



Az persze legfeljebb enyhítheti, de biztosan nem oldja majd meg a szegedi zenei élet nyomasztó játszóhelygondját. Így a merész, nagy álmokra továbbra is szükség lesz.