Valódi méltóság

Az 1848-as forradalom és szabadságharc leverése és az aradi kivégzés fájdalmas emléke még foglalkoztat bennünket, ám a mártírhalált halt tábornokokra régóta gondolunk inkább megközelíthetetlen történelmi hősként, mint hús-vér emberként. A kontúrok erősek, tudjuk, a kiállásuk hősies, az áldozatuk nemes, de abba, hogy valójában mit érezhettek a vesztőhelyen vagy az ítélet végrehajtása előtti napokban, ritkán, vagy – megkockáztatom – soha nem gondolunk bele. Pedig ők is emberek voltak, akik szeretteiket hátrahagyva harcoltak a magyarokért, miközben közülük és a szabadságharc katonahőseinek többsége közül sem született mindenki magyarnak. S bár a visszaemlékezések szerint végig hittek a közelgő kegyelemben, sőt, egyes források megemlítik, hogy menteni is próbálták az irhájukat, egyenes derékkal álltak a kivégzőosztag elé, és haltak meg a magyarokért.



Önmagukban unalmas adatok, évszámok, névsor – talán még ma is mindenki fel tud sorolni egy-két iskolában tanult példát az 1848–49-es szabadságharcról. Ám ezek csak száraz tények. Arra jók, hogy elhelyezzük magunkat az időben, arra viszont kevésbé, hogy észrevegyük a tények mögött álló embert. Majd 170 év távlatából így válik a fájdalom, a halálfélelem, a búcsú és a hősiesség mellékes drámává. Pedig igazán méltón akkor emlékeznénk rájuk, ha neveiken, kivégzésük módján és idején túl őket magukat is ismernénk. Búcsúleveleik segítenek ebben, megmutatják a legtöbbször feketén-fehéren ábrázolt mártírok valódi színeit. Szavaik nyomán hús-vér emberek „születnek", a bemagolt nevek megtelnek valódi tartalommal, hogy aztán az emlékezet méltón és immár megérintve őrizze őket tovább. Mert megérdemelik, hogy így legyen.