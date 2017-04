Változnak az idők, változnak az emberek

Nekem a húsvéthétfő még most is a locsolkodást jelenti. Azt a napot, amikor ünneplőbe öltözve felkeressük a hozzánk valamiért közel álló lányokat, asszonyokat, aztán egy lehetőleg tréfás rigmus keretében kölnit hintünk rájuk. Jó esetben kellemeset – emlékszem, gyermekkoromban ez nem mindig jött össze. A rémtörténetekben szereplő Krasznaja Moszkvához persze már nem volt szerencsém, de azért annak idején sokkal szerényebb volt az illatszerválaszték, mint manapság.



Persze a legfontosabb akkor sem ez volt, mostanában pedig még kevésbé. Emlékszem, olyan is volt, amikor a haverokkal kölnis helyett szódásüveget ragadtunk. A locsolásért pedig hímes tojás és puszi járt. Ez utóbbiakból akkor nemigen részesültünk, velőtrázó sikításból annál inkább. Ennek ellenére – vagy talán éppen ezért – mind közül ez volt a legemlékezetesebb húsvétunk.



A népi eredetű szokás, ha változóban, kiveszőben is van manapság, azért még mindig él mifelénk. Ezt tapasztaltam jómagam is, miután úgy tettem, mint gyermekkoromban: elegáns ruhát öltöttem, majd nyakamba vettem a várost. Ki autóval, ki kerékpárral járta a környéket – szemmel láthatóan most is nagy volt a forgalom. Viszont most később indultam, és hamarabb végeztem. Jóval kevesebb ajtón kopogtam be, és jóval többre értékeltem a szelíd mosolyt, mint annak idején – ami nem is annyira a kölninek, mint inkább a látogatásnak szólt.