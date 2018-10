Van egy álmom

Persze az én álmom messze nem olyan nagy ívű, mint Martin Luther Kingé volt, de van benne küzdelem, szenvedés, béke, barátság, szeretet és öröm. Sok öröm. Az az álmom, hogy június első hétvégéjét kékbe öltözve töltöm el Kölnben. Igen, a férfi kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjén. Bevallom (és lehet, hogy emiatt ezentúl csak álruhában ülhetek le a helyemre a G szektorban), tavaly ilyenkor nem volt ilyen álmom, még az őszi, Veszprém elleni meccs előtt sem. Akkor is imádtam a csapatot, és egyesével minden játékost, de akkor nekem nem tűnt realitásnak a Final Four.



Most annak tűnik. Nem lesz könnyű. Az oda vezető út kemény lesz, tele lesz küzdelemmel és szenvedéssel. Itt van például a holnap esti meccs. A Veszprém játékosai szerda este óta (29 év után kikaptak a Tatabányától!) alighanem vért isznak, ezután nem engedhetnek meg maguknak otthon még egy döntetlent sem. A MOL- PICK Szegednek persze nem ezzel kell foglalkoznia, hanem azzal, hogy építse tovább a csapatot, a játékot. Azt szoktam mondani, hogy minden csapat, minden sportoló kikaphat, az nem mindegy, hogy mindez milyen játék következtében történik. Ha jól játszik a csapat, és mégis kikap, az belefér.



A Veszprémet egyébként nem most kell megverni. A magyar kupa döntőjében kell és a bajnoki döntő legalább egyik meccsén, ugyanúgy, ahogy idén tavasszal. Ha pedig minden úgy meg tovább, ahogy eddig, akkor lehet, hogy ebben a szezonban még egyszer meg kell verni a Veszprémet, a Bajnokok Ligájában a nyolc között.



Azt kijelenthetem: a szurkolókon nem múlik. Holnap és az összes többi idegenbeli Veszprém elleni meccsen 250-en drukkolunk a helyszínen, a további hazai meccseken pedig háromezernél többen fogjuk újra elérni, hogy a tévéközvetítésben alig hallatszódjon a kommentátorok hangja.