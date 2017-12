Váratlan telefon

Egy kicsit azért tartok a mostani szilvesztertől, mint Luxus Babett a hamis gyémántgyűrűtől, és mindjárt azt is elmondom, miért. Onnan kell kezdeni a történetet, hogy van, vagy inkább volt énnekem két haverom, az egyik a Nándi, a másik pedig a Lujó. Két teljesen különböző ember, Nándi a negyvenes konzervatív töritanár, Lujó meg a szintén negyvenes, kissé szabadabb gondolkodású informatikus, aki néha azt sem tudja, hogy épp milyen nap van, lényeg, hogy legyen elég hely a gépén. Gimibe jártunk együtt, akkor sülve-főve együtt voltunk, de azóta csak ötször-hatszor ha találkoztunk, legutóbb kábé öt éve. A sulis évek alatt sok marhaságot megcsináltunk. Volt, hogy elvittünk egy padot a dunaharaszti HÉV-állomásról, meg hogy levertük a csillárt a Gyuri kocsmában, sőt, egyszer bent ragadtunk egy művelődési házban, ahova tulajdonképpen csak vécézni lógtunk be. Végül egy fúvószenekar szabadított ki bennünket.



A többiről nem szeretnék most beszélni, de aki volt tizenéves, és nem csak otthon ült, az el tudja képzelni, hogyan és mivel töltöttük a hétvégéinket. Na, ezeknek a vadabb buliknak aztán vége lett, és az elmúlt pár haveri találkozó a régiekhez képest olyan volt, mint a 97 éves Ottó bácsi születésnapja az öregek otthonában. Alig vártuk, hogy vége legyen. Tegnap azonban történt valami, amire nem számítottam. Lujó hívott, hogy az előbb beszélt Nándival, és bele kéne csapni a lecsóba most szilveszterkor. Azt állítják, hogy otthon mindent megbeszéltek, a feleségeik és a gyerekek is szabad pályát adtak, szerintem még örülnek is, hogy lelépnek otthonról az idegesítő férfiak.



Egy dolog zavar csak. Nem értem, hogy ez miért pont most jött. Kiszámoltam gyorsan, 44 és 45 évesek vagyunk, hellyel-közzel komoly felnőttek (ők legalábbis biztosan), rendes munkával meg ilyenekkel. Ezek meg pont most akarnak belecsapni, ami azért lássuk be, eléggé menő. Annyit ígérhetek, hogy most nem lopunk padot meg nem verünk le csillárokat, de hogy mi lesz a vége a szilveszternek, én nem tudom...