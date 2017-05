Jogsértésen keresztül nincs jogérvényesítés, mondta a szociális ügyekért is felelős államtitkár. Ez a következtetés a gödi botránnyal kapcsolatban, amiben egy külföldi civil szervezet egy fogyatékossággal élő gyerekeket és felnőtteket ápoló intézményben készített nem túl hízelgő fotókat.



Megint a civilek ugye. És az megint másodlagos, hogy élő, érző embereket esetleg kényszerzubbonyban, alultápláltan, bezárva tartottak. Az üzenet a fontos: a szabályokra köpő, önhatalmúlag intézkedő, gonosz civilek illegálisan tartózkodtak az épületben. Fel is jelentették őket. A civilellenességben már ott tartunk egyébként, hogy múlt héten a fővárosi bírákat egyenként megkérdezték arról, tagjai-e valamilyen civil szervezetnek. Megfélemlítés felsőfokon. Csak hogy tiszta legyen a kép: ezek a szervezetek a mi jogainkért harcolnak, azért, hogy a kisembereket a lehető legkevesebb esetben lehessen röhögve eltaposni.



Vastag bőr kell hozzá, hogy valaki így merjen nyilatkozni erről az ügyről. Főleg azért, mert hosszú évek óta láthatunk kisstílű vagy éppen arcpirítóan nagypályás törvénytelenségeket a kormányzat háza táján. Nem áll jól a szénájuk. Csak nem tudom, hogy meddig működhet még az „amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek" elv. Le lehet nyomni ezt a magyarázatot egy ötéves torkán, de mi lesz, ha felnő, és nem lehet majd ennyire hülyére venni? Kényes dolog a kettős mérce, akad, akinek nem veszi be a gyomra. Olyankor pedig két dolog lehetséges, a gyerek szembefordul a szülővel, túlnő Jupiteren, vagy meghunyászkodik, és marad egy nagy marha. Az előbbinek szurkolok.