Pártolom a védőoltásokat. Így aztán fel sem merült bennem, hogy a kislányom védőoltásai ellen tiltakozzak. Gyermekem a kötelezőn kívül az ajánlottakat is megkapta, egy kivételével. A bárányhimlő ellenit ugyanis maga a bárányhimlő akadályozta meg. Mivel a bölcsiben Pöttyös Panni lett, így az az oltás okafogyottá vált. Nálunk az összes eddigi védőoltásnál kétszer fordult elő minimális, szinte szóra sem érdemes mellékhatás. Sajnos nem mindenki ilyen szerencsés... Az érintett szülők többsége mégsem válik oltásellenessé, csakérthető módon félnek, és az átlagnál is többet szeretnének tudni. Ehhez joguk van. Nekik is, és mindenkinek.



Egy 1997-es törvény kissé megváltoztatta az orvos–beteg viszonyt. Ma már az orvosnak információkkal kell ellátnia a beteget, illetve ha a páciens gyermek, a szüleit. Az ember szeretné tudni, hogy miért jó, és esetleg milyen bajt okozhat a vakcina.



A szegedi családban már volt baj a védőoltással. Nem csoda, ha az anyuka és az apuka felháborodott azon, hogy a megfázás miatt elmaradt első oltással egy időben egy másikat is megkapott a gyermekük.



A kormányhivatal sajtószolgálatától megtudtuk, hogy mivel csak az egyik volt élővírus-vakcina, nem lesz baja a gyermeknek, s reméljük, tényleg így lesz. Az aggodalom, a félelem azonban elkerülhető lett volna, ha az orvos ott, a rendelőben tájékoztatja erről a szülőt. Mert a kommunikáció hiánya a legtöbbször konfliktushoz vezet. Úgy, mint most.