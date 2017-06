Már nehezen bírom a hőingadozásokat. Úgy érzem, hogy mostanában a hőhullámok és viharok váltakozása egyre gyakoribb. Lehet, hogy ezt csak a korom mondatja velem, de nekem olybá tűnik, hogy harminc-negyven éve nem volt ennyire szélsőséges az időjárás. Erre cáfolt rá mindig egy helyi meteorológus, akivel minduntalan azt szerettük volna kimondatni tíz-tizenöt éve az újságban, hogy ami most van, az már nem normális. Jó lett volna, ha azt nyilatkozza, hogy valami nagyon nagy baj történt a világban, mert kibírhatatlan a hőség, megmagyarázhatatlan a hirtelen jött vihar és felhőszakadás, a borsó és dió nagyságú jég. De ő mindig azt mondta, ez teljesen átlagos. Nem robog az emberiség a vég felé.



Nem tudom, ezt mondaná-e még most is az azóta már nyugdíjba vonult meteorológus, amikor arról szólnak a hírek, hogy a mindig hűvös Nagy-Britanniában már olvad az utak aszfaltja, brutális a forróság Kaliforniában, Ausztráliában pedig sorra dőlnek meg az időjárási rekordok. A hírös városból származó kolléganőm mesélte, aki a hétvégén hazalátogatott az édesanyjához, hogy Kecskeméten nemcsak ablakokat és üvegházakat zúzott széjjel a szilva nagyságú jég, de a házak palatetejét is kilyuggatta.



Így együtt – Cambridge-től Kalifornián át Kecskemétig – egyre riasztóbb a dolog. Főleg annak ismeretében, hogy nemrégiben tudósok egy csoportjának sikerült matematikai egyenlettel bizonyítania, mekkora hatással van az emberi tevékenység összessége a Föld éghajlatára. Drámai a klímaváltozás tempója: százhetvenszer gyorsabban változik ugyanis a klíma emberi hatásra, mint a természet bármely más erejétől. Az elmúlt negyvenöt évben kibocsátott, üvegházhatást okozó gázok miatt 1,7 Celsius-fokot emelkedett a hőmérséklet százéves összehasonlításban.



Meddig várunk? Amíg alma vagy sárgadinnye nagyságú jég hullik majd az égből. Az lesz az Armageddon.