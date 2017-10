Nem kellett volna meglepődnöm, mégsem jutottam szóhoz, amikor a sok kis ellenzéki párt lemondta a közös október 23-i tüntetést. Előtte örültem a kezdeményezésnek, hogy: na végre! Most azt látom, ebben az előttünk álló fél évben még szánalmas utóvédharcot vívnak, akik még a csatatérre sem akartak kivonulni.



Mert lemondanak a küzdelemről. Igen, le. Mert aki nem akarja felvenni a kesztyűt, az csakis a maga pecsenyéjét sütögeti. De az olyanokat isten mentse még a saját szavazóiktól is! Mert ha majd jövőre összeszednek – jó esetben – öt százalékot, és beül négy képviselőjük a parlamentbe, mire mennek vele?



Az alibizőkről pedig a saját követői állítják majd ki a halálos ítéletet, és észrevétlenül eltűnnek. Merthogy a Momentum olyan nagy elánnal rajtolt el, hogy azt hihettük, nosza, itt a felmentő sereg.



Szép csatát nyertek – közös ellenzéki segítség révén – az olimpiaellenes aláírásgyűjtésükkel. És azóta? A nagy nulla. Összefogni mégsem akarnak. A másik, még szégyenletesebb példa az LMP, mert ők már ott ülnek az Országgyűlésben.



És évek óta tapasztalják, milyen a Fidesz mindent legyaluló gépezete. Az ilyen viselkedés ebben az életkorban már nem naivitás, hanem szélhámosság. Pedig sorakoznak példák, hogy amikor a bátrak csatába vonultak, győzni is képesek voltak.



Emlékezzünk – mert senki nem emlékeztet – a boltzáras mizériára vagy az internetadós tüntetésre! Alig hallatszik, de a CEU ügyének újabb fordulata is ilyen. A határidő előtti utolsó pillanatban ugyanis a Közép-Európai Egyetem kapott egy év haladékot a lehetetlen magyar szabályok betartására. Vagyis a kormány ebben is meghátrált, nem kell döntenie az intézményről csak jövőre.



Kis eredmények ezek, de ha nem becsüljük meg, megérdemeljük a sorsunkat. Hasonló érzés fogott el, amikor egy ismerősöm végvári katonákhoz hasonlított bennünket, újságírókat. Akik amíg tehetjük, gondolkodtatunk. Mert Önöknek és magunknak is tartozunk ennyivel.