Vihar után

Sajnos egyre gyakrabban kell beszámolnunk extrém időjárási jelenségekről. Tegnap kezdődött a hőségriadó – ezt már szinte megszoktuk, most nem is ezen vagyok megdöbbenve. Sokkal inkább azon, hogy milyen tomboló vihar érkezett Szeged egyes részeire péntek estefelé. Hirtelen, nagyobb előjelek nélkül jött az óriási zuhé erős széllökésekkel.



Magas, életerősnek látszó fákat tört derékba, ágakat szakított le, leveleket tépázott meg. A tűzoltók alig győzték a károk felszámolását, rohantak egyik helyszínről a másikra, hogy az akár életet veszélyeztető akadályokat megszüntessék. Apokaliptikus látvány tárult elém, amikor a Belvárosi temetőben készült képgalériát nézegettem. Azt hittem, ilyen csak a katasztrófafilmekben van.



Gyökerestül kicsavart fák, lerombolt sírkövek mindenfelé. A károk helyreállítása a sírkertben nem lesz egyszerű. Volt olyan sír, amelyik majdnem felborult az ítéletidőben.



Nem kérdés: az éghajlatváltozás jeleit egyre gyakrabban látjuk most már a közvetlen környezetünkben is. Nincsenek átmenetek. Vagy nagyon meleg van, vagy ömlik az eső, vagy szokatlan hideg érkezik hozzánk. A tél túl fagyos, a nyár túl forró. Hová lett a tavasz? És az ősz? Mi, emberek, tettünk azért, hogy így legyen? Igen. Tehetünk ellene? Persze.



Sőt, kötelességünk visszafordítani, vagy legalábbis lassítani azt a folyamatot, ami az emberi tevékenység következménye, és igazán szélsőségessé változtatja az időjárásunkat itt, a Kárpát-medencében is. Hajlamosak vagyunk legyinteni, mondván, túl kicsi vagyok én ebben az egészben, nem én tehetek róla. Majd ha látom, hogy a többiek megváltoznak, akkor én is...



Ilyen hozzáállással további viharokra készülhetünk. Ide illik az a szólásmondás, amit egykori iskolámban az egyik lépcsőfordulóban láttam a falon nap mint nap: „Sok kis ember sok kis helyen sok kis lépést tud tenni, hogy a világ arcát megváltoztassa."