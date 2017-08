Világelsők vagyunk!

Nem Hosszú Katinkára és zseniális eredményeire gondolunk. Világelsők lettünk valami másban, ami a kormány erőfeszítéseinek köszönhető. Beérett a gyümölcs, derült ki egy kutatás eredményeiből, amelyben azt mérte fel a Pew Research Center: mitől félnek az emberek a legjobban a világban. 38 országban kérdőívezett a kutatócég, a lista elején a globális felmelegedés, az Iszlám Állam, a kibertámadások és a világgazdaság állapota áll. Hazánk azonban kiemelkedik a mezőnyből, talán azért is, mert itt minden annyira tökéletes. El sem jutnak idáig a világ gondjai, viszont van mit félteni.



Nálunk – ahol arányaiban az egyik legkevesebb bevándorló és menekült él – a migránsoktól tart a legjobban a nép. Menekültparában felzárkóztunk Törökország vagy Libanon mellé – ezeket az országokat érinti a legsúlyosabban a menekültválság. Hisz attól még, hogy nincsenek, erőszakolhatnának, rabolhatnának, és elvehetnénk a munkánkat, ha lennének – bólogathatnának a kampány hívei. Volt értelme a Soros-terv leleplezésének – Soros, mint a rezsibiztostól megtudhattuk, még nemzetbiztonsági ülést sem átall összehívni a parlamentben.

Egy dunántúli kisvárosban attól rettegett a családanya: akkor jönnek a migránsok, amikor a párja éppen éjszakás. A borsodi zsákfaluban is azt hinné az ember, nagyobb gond, hogy nincs miből élni, megeszik a jövőt a filléres dizájnerdrogok, közmunka is csak akkor van, ha kapcsolat – de nem. Kinyírják a civil szervezeteket, egyre szürreálisabb az oktatási rendszer, az egészségügyről ne is beszéljünk – de a fő probléma itt a migráns.



A szép eredmény láttán azért eszünkbe jutott: ha ez a kormány annyi erőfeszítést fektetne az ország rendbetételébe, mint a politikai kommunikációba, már tőlünk kérne kölcsön Soros György is.



Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!