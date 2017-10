Virtuális áldás

Hogy mi? Ferenc pápa fönt van a Facebookon? Igazából nem kellett volna meglepődnöm, hogy a katolikus egyház modern gondolkodású feje használja a legnagyobb internetes közösségi oldalt, de valahogy mégis nehezen képzeli el az ember, ahogy Ferenc pápa az okostelefonján vagy a laptopján épp az aktuális hírfolyamot pörgeti, és kommentelget vagy megoszt valamilyen tartalmat.



Pedig mint kollégám írásából kiderül, a pápa – vagy vatikáni titkársága – aktív felhasználó, számos nyelven van saját oldala, és prédikációit például feltölti a Facebookra. Ezt bárki megnézheti, sőt lájkolhatja, vagy akár kommentelheti is. Ezt nem minden közéleti személyiség mondhatja el saját oldaláról. Igaz, az ő oldalán nemigen láttam negatív hozzászólásokat, pedig akadnak, akik rosszallóan viszonyulnak a nyitottságához, segítőkészségéhez és toleranciájához – noha ez is a krisztusi tanítás része. Persze ismerősnek nem lehet jelölni. Mondjuk nagyon meg is lepődne mindenki, ha visszajelölné őt a pápa.



Egyértelmű, hogy a mai világban már az egyházak képviselőinek sem elég „csak" a való világban jelen lenniük: a virtuális térben sokkal több embert tudnak elérni, megszólítani. És persze nemcsak prédikációkat, jó szavakat tudnak a világ másik felébe küldeni, de csetelhetnek egy futballmeccsről, filmekről vagy közéleti kérdésekről is. Hiszen nem föltétlenül kell középkori módon kommunikálniuk, élniük azoknak, akik a hagyományos értékek tiszteletét képviselik.



De arra azért kíváncsi lennék, mit kezd Ferenc pápa a trollokkal, azokkal, akik mindenbe és mindenkibe belekötnek, és csak gyalázkodni mennek a Facebookra. Vajon vannak moderátorai, akik állandóan figyelik az oldalát, és letiltják ezeket a szociopatákat? Vagy elég, ha Isten áldását kéri rájuk?