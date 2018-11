Vitaminfrontok

Amíg vitaminügyben orvosoktól is ellentmondó információkat lehet hallani, és gyakran megmerevednek a frontvonalak, a laikusnak esélye sincs, hogy okosan döntsön. Szakorvos ismerősöm esküdt ellensége a vitaminkészítményeknek, folyton a népszerű mottót ismételgeti: táplálkozz úgy, hogy az ételed legyen a gyógyszered! Szerinte a gyógyszergyárak egyik nagy biznisze a vitamin, ezért költenek észbontó összegeket marketingre. A több szakirányt kipróbált, végül mégis inkább háziorvossá lett barátunk épp az ellenkezőjét vallja: okosan adagolva és jól megválasztva, a szezonális különbségekre is figyelve, folyamatosan tanácsos vitaminokat szedni. Szent- Györgyi Albertet idézi, aki azzal is érvelt a C-vitamin mellett, hogy az emberi faj a trópusi őserdőkből származik, ahol az állandó táplálékbőség folyamatos aszkorbinsav-ellátást biztosított. Ezt ma már olcsón pótolhatjuk, az aszkorbinsavnak minden háztartásban ott kellene állnia a konyhapolcon – nem pirulák formájában, hanem kilós csomagolásban. Nobel-díjas tudósunk személyes tapasztalatait is megírta: szerinte öregkorban a C-vitamin-szükséglet nemhogy csökken, inkább növekszik. Nem is milligrammokban, hanem grammokban adagolta magának az aszkorbinsavat. Azóta kutatások már igyekeztek cáfolni a nézeteit, de sokan ma is inkább hiszünk a 93 évesen elhunyt Szent-Györgyinek. A teljes étrendkiegészítő-problematika persze sokkal bonyolultabb, felkészült szakemberek is sokszor csak a fejüket vakargatják, amikor a vitaminok, nyomelemek, gyógynövények és gyógyszerek között fennálló kusza kölcsönhatások kerülnek szóba. Még nem elég a tudásunk. Lehet, hogy 300 év múlva az akkori doktorok ugyanúgy hasukat fogják majd a nevetéstől egyes mai kezelésekről, vitaminokról, gyógyszerekről hallva, mint mi most, amikor arról olvasunk, hogy a 18. század elején a fogszuvasodás kezelésére saját vizelettel napi szájöblögetést javasoltak a fogdoktorok, a kor leghíresebb orvosai pedig XIV. Lajost kétezer hashajtókúrával, beöntések százaival, 38 érvágással gyógyították halálra.