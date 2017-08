Zeng az egész belváros. Nem lehet aludni. Felháborító, ami itt folyik.



Nagyjából ezek azok a mondatok, amelyek minden alkalommal ellepik a Facebook-hírfolyamot, és elhangzanak a különböző panaszfórumokon, amikor egy fiataloknak szóló rendezvény zajlik Szegeden. Lehet ez fesztivál, gólyatábor vagy egyetemi nap, a panaszáradat garantált. És nyilván nem lesz ez másképp most sem, amikor elkezdődik a nyár utolsó nagy bulija, a SZIN.



Leszögezem: nem vagyok buliba járó típus, vagyis én is a lakosság azon felébe tartozom, aki úgy élvezi esténként a koncerteket, hogy a nappalimban ülök vagy az ágyamban fekszem, és aludni próbálok. De tudják, mit csinálok ilyenkor? Ha zavar, becsukom az ablakot. Nem hergelem magam azon, hogy bezzeg a mai fiatalok, meg a hülye szervezők, meg egyébként is, minek ez a városba. Mert tudom, hogy nem örök életre kell ezt elviselni, csak néhány napig.



De rendben, játsszunk el a gondolattal, hogy engedünk a lakossági igénynek. Nézzük akkor, hogyan lehetne békés, élhető várossá tenni ezt a Szegedet. Szüntessük be például a borfesztivált meg a hídi vásárt, mert hiába ez a legnagyobb turisztikai attrakciónk, nem lehet közlekedni olyankor napokig a belvárosban, és ez felháborító. Szüntessük meg a halfesztivált is, mert egy napig belengi a füst Újszeged egy részét, és kifőzdévé változtatja az exkluzív kertvárost. Kapcsoljuk ki a városháza zenélő tornyát is, mert az is messzire hallatszik ám csendes estéken. És ha javasolhatom, ezt az augusztus huszadikás dolgot is rendszabályozzuk meg. Mert ez a durrogás, ami ezen az estén a belváros felől hallatszik, felháborítóan hangos.



Ha mindez megvan, már csak egy dolog maradt hátra. Aludjunk jókat a csendben, nyugalomban, napközben pedig panaszkodjuk azért, milyen posvány, unalmas városban élünk.