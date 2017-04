Zöldülő szegénység

Tudta, hogy Magyarország az egyik legzöldebb állam az Unióban energiafelhasználás szempontjából? Bár a legújabb kormányzati plakátkampánynak nem ez a témája, nem csodálkoznék rajta, ha hamarosan ez a kijelentés is körbejárná a centrális erőtér médiumait. A kormány megvédi a környezetet is!



A hülyeség forrása ráadásul most nem egy fideszes agytröszt, hanem az Unió statisztikai hivatala, ami érthetetlen módon megújuló energiaforrásként kezeli a fát. Ami persze valóban megújuló – ha kivárjuk azt a harminc-negyven évet. Márpedig tűzifából annyi fogy Magyarországon, hogy máris elértük a 2020-ra vállalt teljesítményünket, miszerint 13 százalékra növeljük az ország teljes energiafelhasználásán belül a megújulók arányát. Mi ugyanis már 14,6 százaléknál járunk. Más államok eurómilliárdokat és éveket ölnek holmi szélkerekek, meg napelemparkok kialakításába – a magyaroknak ehhez elég volt néhány évnyi Orbán-kormány.



Más kérdés, hogy a magyarok azért fűtenek – gyakran lopott – fával, mert még mindig ez a legolcsóbb, és másra nem telik. Azaz jól jelzi, mennyire szegények vagyunk. Amikor télen szmogriadót rendeltek el hosszú hetekig az ország jelentős részén, a szakemberek zöme közölte, hogy le kéne számolnunk azzal az illúzióval, hogy a közlekedés vagy az ipar számlájára írjuk a szmogot. A szmog nagy részét a fűtés okozza, pontosabban a fa és a szemét eltüzeléséből származó apró részecskék. A lakosság jelentős része ugyanis mást nem engedhet meg magának.



Ha viszont az Eurostat abszurd logikáját követjük, abból az következik, hogy ha kivágjuk Magyarország erdeit, és eltüzeljük, akkor aztán nagyon zöldek leszünk, mert csak megújuló energiát használunk. Igaz, ha elégetjük az erdőket, néhány évtizedig valamiből azért mégiscsak kell energiát termelni.

Nyilván ezért van szükség a paksi bővítésre. Vagy nem?