Februárig állni fog Mészárosék nyereményfenyője

Tápéra került a Mészáros családhoz játékunk fődíja. Fotó: Kuklis István

Rendhagyó, 3 hetes keresztrejtvényre hívtuk olvasóinkat decemberben , amelyben értékes nyereményeket sorsoltunk ki az ünnepek előtt olvasóinknak. Tematikus cikkeinkben az adventi időszakot öleltük fel a lehető legkülönfélébb nézőpontokból: segítettünk ajándékot vásárolni vagy készíteni, de adtunk tippeket a csomagoláshoz, a karácsonyi menühöz, filmekhez és zenéhez is. Karácsony előtt pár nappal kisorsoltuk nyerteseinket, és fődíjunk Tápéra, a Mészáros családhoz került.A család már az ajtóban várta kollégáinkat, akik feldíszítve szállították le a közel 2 méter magas, terebélyes Nordmann-fenyőt. Az utat nyertesünk, Mészárosné Bontovics Julianna már gondosan előkészítette, és csillogó szemmel figyelték, amint új szerzeményük elfoglalja helyét két hónapra a nappaliban.

A különdíjasok közül Farkas Zsolt páros gokart-jegyet, míg Dr. Kissné Szamosközi Brigitta családi belépőt nyert a kiskunmajsai Jonathermál Gyógy-és Élményfürdőbe. Fotók: Karnok Csaba

– Nálunk ugyanis nem vízkeresztkor van a karácsonyfabontás, hanem jóval tovább csodáljuk itt, a nappali közepén. Általában a névnapomat szoktuk megvárni, és február 16-án köszönünk el tőle – mesélte Julianna. Férje megkönnyebbülve hozzátette, idén duplán örülnek a fának, mert a beszerzés és hazacipelés eddig az ő reszortja volt. Ezt a terhet most levettük a válláról. Közben előkerültek lányuk, Anna saját kezűleg gyártott ökodíszei is, egy kupakból és egy CD-lemezből készült hóember, valamint egy angyalka, amelyek biztosan felkerülnek majd a színes gömbök közé. A Pécsett művészeti gimnáziumban tanuló lány elmondta, általában saját készítésű díszekkel és ajándékokkal készül a karácsonyra, most viszont nagyon örül a készen kapott karácsonyfának is.A család 20 éve lapunk előfizetője, de mozijegyen kívül eddig csak szakácskönyvet nyertek. Most viszont mindjárt a fődíjig jutottak. Mosolyogva hozzátették, lottózni is szeretnek, állandó számokkal játszanak, hátha most már abban is szerencséjük lesz.