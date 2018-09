A kecskeméti Mercedes-gyár bővítéséről tájékozódott a technológiaminiszter

Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter a Mercedes-Benz kecskeméti gyárában tájékozódott a hét végén a német autógyártó beruházásának előrehaladtáról - tájékoztatta a német autógyártó hétfőn az MTI-t. Később azt bejelentették, hogy a gyárban elkészült az egymilliomodik autó.



Palkovics László megbeszélést folytatott a gyár vezetőivel, áttekintették a régió legnagyobb munkaadójának fejlesztési terveit, aktuális innovációkat, felsőoktatási és szakképzési kérdéseket.



A helyszíni bejárás után tartott konstruktív munkamegbeszélésen részt vett Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere is.



A Mercedes-Benz Cars május elején jelentette be, hogy már működő autógyára szomszédságában megkezdi új autógyára építését Kecskeméten. A beruházás egymilliárd euróból, mintegy 320 milliárd forintból valósul meg és több mint 2500 új munkahelyet teremt. Az új gyárban a tervek szerint 2020-ban indul a termelés.



A beruházással a Mercedes-Benz az első full-flex gyárát hozza létre Magyarországon. A gyárban rugalmasan, egyazon gyártósoron állíthatók elő a különböző modellek a kompakt autóktól a hátsókerék-meghajtású limuzinon át a különböző meghajtással rendelkező járművekig, az elektromos autókat is beleértve.



Az új gyár présüzemből, karosszériaüzemből, felületkezelő és összeszerelő üzemből áll majd és, szén-dioxid-semleges energiaellátású lesz. A full-flex gyárral a Mercedes-Benz Cars a jövő járműveinek rugalmas gyártásához szükséges kapacitást és technikai feltételeket teremti meg, így például az önvezetésre is alkalmas elektromos autókét is.



A gyártó arról is tájékoztatott, hogy a Mercedes-gyár 2012-es termelési startjától mintegy négy évre volt szükség ahhoz, hogy elkészüljön az első ötszázezer autó, de a második félmillióhoz már két és fél év is elég volt. Az egymilliomodik autót, egy fehér színű Mercedes-Benz A-osztály A180d AMG-line típusú személyautót egy olaszországi autószalonban, Toszkánában rendelték meg.



A kecskeméti Mercedes-Benz gyár mintegy négyezer munkatársat foglalkoztat. Az elmúlt évben több mint 190 ezer Mercedes-Benz kompakt autót állítottak elő. Első modellként 2012-ben a Mercedes-Benz B-osztálya gördült le a szalagról. Ezt követte 2013-ban a négyajtós kompakt CLA kupé, majd 2015-ben a CLA Shooting Brake. Ez utóbbi két modellt az egész világon kizárólag Kecskeméten gyártják. Idén május óta az új A-osztály egészíti ki a magyar gyártóhelyszín termékkínálatát.