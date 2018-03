A nyomozók nem hittek a fülüknek - a kecskeméti vonaton történt 87 éve az ország egyik legfurcsább gyilkossága

Fotó forrása: geni.com

Ekkor azonban fordulat állt be a nyomozásban. Az történt ugyanis, hogy a ceglédi vonat kalauzával megnézették a bűnügyi nyilvántartás fotóit, és a képek között felismerte azt a férfit, akivel a kecskeméti borkereskedőt együtt látták.

- Mikor beszálltunk és a vonat elindult, ketten voltunk csak a fülkében. Alig hagyta el a vonat a fővárost, kérlelni kezdtem Steinherzet, hogy másítsa meg szörnyű elhatározását, ő azonban hajthatatlan maradt, és hivatkozva megállapodásunkra, követelte, hogy tényleg üssem őt fejbe. Cegléd közelében járt a vonat, amikor Steinherz zsebéből elővette a kalapácsot, ideadta nekem, azután végigfeküdt a szemben lévő ülésen, fejére zsebkendőt borított, és rám szólt: Na most üssön! Én elvesztettem a fejemet, és tényleg hatalmas csapást mértem a halántékára.

idéz a vallomásból a Délmagyarország április 9-ei száma

A kúria ítéletének indokolásában kiemeli, hogy az ítélet meghozatalánál az ítélőtábla által megállapított tényállást kell elfogadni a kúriának. A táblai tényállás kategórikusan kifejezésre juttatja, hogy Steinherz Rudolf ismételten rábeszélte a vádlottat, hogy őt megölje, erre többször felhívta és a gondolatot állandóan ébrentartotta benne, sőt jutalmat is ígért Fischlnek, ha őt megöli. Steinherz komoly, állandó jellegű felhívására történt az emberölés, tehát Fischlt felkérésre elkövetett emberölés bűntettében kellett bűnösnek kimondani.

"Drámai jelenetek között kezdték meg a kalapácsos gyilkosság tárgyalását" -. Lapunk végigkövette a szövevényes ügyet:, amelyben arról ír a tudósító, hogy a borkereskedő belehalt sérüléseibe, és rablógyilkosság miatt nyomoz a rendőrség.Steinherz a kalauznak személyleírást adott az őt bántalmazó tettesről, majd újra elájult: a ceglédi Horthy Miklós kórházba szállították, ahol megműtötték. Miután felébredt, el tudta mondani, hogy Budapesten szállt fel a vonatra, ahol figyelmes lett egy kopott öltözékű fiatalemberre, aki Kecskemétre váltott jegyet. Ezután elaludt, majd óriási fájdalomra ébredt, felpillantván pedig látta, hogy a kopott öltözékű fiatalember egy kalapáccsal áll fölötte -. Steinherz elmondása szerint könyörgött, hogy a kalapácsos kímélje meg életét, de az újból lesújtott, a borkereskedő pedig elveszítette eszméletét. A támadó a borkereskedő 180 pengőt tartalmazó tárcáját, aranyláncát és zsebóráját is magával vitte.A nyomozók még aznap megtalálták a rabló eldobott véres kabátját a Gubody utca 5. számú ház udvarán, és a gyanú több vallomás alapján Kovács Ferenc házaló ügynökökre terelődött. Miután kézre kerítették, kiderült, hogy nem lehetett ő a támadó., a nyomozás már rablógyilkosság miatt folyt tovább.Miután Steinherz gyászoló özvegyét is kihallgatták, egyre furcsább irányt vett az ügy. Kiderült ugyanis, hogy férje Lajosmizsén megismerkedett egy emberrel, aki Rotschildék kertészének mondta magát, a kereskedő pedig kapott a lehetőségen: szerette volna Rotschildéknál elhelyezni kertész fiát. Nem volt nehéz ellenőrizni, hogy az illető, ha létezik is, nem a Rotschild család alkalmazottja, viszont közben újabb különös adalékok derültek ki. Például az, hogy Steinherz halála előtt nem sokkal próbált megkötni több nagy összegű életbiztosítást., 300 ezer pengős és 100 ezer frankos biztosítása mellé szeretett volna egy 10 ezer pengőset is, de a biztosító nem ment bele, mert kiderült, hogy van már életbiztosítása más pénzintézetnél. A nyomozók egy lajosmizsei és egy győri szálon is elindultak, de mindkettő zsákutcának bizonyult.Az illetőt Fischl Frigyesnek hívták, kommunista szimpatizánsként és köztörvényes bűncselekmények elkövetőjeként került a rendőrség látóterébe korábban. Az osztrák rendőrség április 8-án tartóztatta le, még aznap este kihallgathatták telefonon a magyar nyomozók.Valószínűleg nem hittek a fülüknek, a férfi ugyanis nagyon meredek történetet adott elő. Elmondta, hogy Steinherz Rudolfot hosszabb ideje ismerte - és. Azért akarta rablógyilkosságnak álcázni a bérgyilkosságot, hogy a családja hozzájusson a korábban megkötött, nagy összegű életbiztosításokhoz. Fischl vallomása szerint Steinherz maga vitte Fischlnek a gyilkosság elkövetésére szánt kalapácsot, és ő utasította a Budai út megállóhely elhagyása után, hogy tegye meg azt, amire felbérelte.Fischl mindvégig következetesen kitartott eredeti története mellett, bármennyire is hihetetlen volt, amit előadott. A vizsgálóbíró kihantoltatta Steinherz Rudolf holttestét, mintát vettek a belső szervekből, és egy Veronál nevű, kábító hatású szert mutattak ki. Az áldozat a gyilkosság előtt azért vehette be be, hogy ne érezzen akkora fájdalmat, amikor az általa felbérelt bérgyilkos a kalapáccsal agyonveri.Arról viszont még mindig nem esett szó, miért akarja magát valaki megöletni a vonaton egy kalapáccsal? Erre, úgy gondolná az ember, igen nyomós ok szükségeltetik. A nyomozók végül arra is rájöttek, mi volt az indíték: a botrány és a szégyen elkerülése, úgy, hogy a család ne jusson koldusbotra a családfő hibája miatt. Még Fischl vallomása után házkutatást tartottak a Steinherz családnál, és a lefoglalt iratokból kiderült, hogyAz ügy bírósági tárgyalása 1932 februárjában kezdődött. Fischl Frigyes elismerte a gyilkosságot - de azt nem, hogy bűnös, pedig ő ölt. Azt állította, hogy Steinherz a vonaton szuggesztív pszichikai nyomással vette őt rá a kalapácsos bántalmazásra, és nem tulajdonította el az áldozat értéktárgyait - sőt, odáig ment, hogy az ügyben tulajdonképpen ő maga az áldozat. A bíróság a Steinherz család szorongatott anyagi és jogi helyzetének ismeretében hihetőnek találta a Fischl által előadottakat. Az alsóbb fokú bíróság szándékos emberölés miatt négy év börtönt szabott ki az elkövetőre, mert azt állapította meg, hogy Fischl nem pszichikai nyomásra végzett a borkereskedővel, hanem aljas indokból:. A tábla az ítéletet 6 évi fegyházra emelte, de végül csak a felét kapta meg Fischl, mert a kúria felkérésre elkövetett emberölésre módosította az ítéletet.. A kúria a börtönbüntetést négyről három évre csökkentette - ez volt akkor az ilyen ügyekben kiszabható maximális büntetés. A különös ügyre a külföldi sajtó is lecsapott. Egy ausztrál lap írta meg például - amelyet szintén-, hogy azért nem volt jó megoldás az öngyilkosság, mert Steinherz biztosítása arra nem terjedt ki, míg vasúti balesetekre igen.