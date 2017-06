Belenézett a vadkamerába, ellopta - majd visszahozta: Ön szerint volt értelme?

Portálunk is beszámolt róla, hogy Tiszakécskén, a Hosszúréti Tisza ártérről 2017. június 6-án 15 óra 35 perckor ismeretlen tettes eltulajdonított egy vadkamerát. A bűncselekmény jellegzetessége az volt, hogy előtte bele is nézett, így az ellopott eszköz felvételt készített az elkövetőről. Miután közzétették a médiában, H. Szilveszter önként feladta magát a rendőrségen és gyanúsítotti kihallgatásakor beismerte tettét. A férfi a vadkamerát és annak akkumulátorát is átadta a rendőröknek.

A 25 éves nagykőrösi férfivel szemben bíróság elé állítást javasolnak a rendőrök - írta a police.hu.