Elpusztult a kecskeméti vadaskert sztárja: iskolásfiú vágta földhöz a vemhes szurikátát

Zara és a vadaskert igazgatója, aki irodájában és otthonában nevelte a szurikátát, amíg el nem készült annak kifutója. Fotó: MTI/Ujvári Sándor

"Nem tudom, hogy minek tudható be a tragédia, a szabályok semmibevételének, a nekem mindent lehet viselkedésnek, a kivagyiságnak, nem tudom… (...) Hogy kinek a hibája ?? Azzal, hogy a mai fiatalság egyre kevésbé tiszteli a természetet, az életet, vagy hogy a kísérő tanárok egyre kevésbé tudnak odafigyelni a rájuk bízott diákokra, vagy hogy a szülőknek a nagy hajtásban egyre kevesebb idejük marad egy-egy beszélgetésre, ahol felhívják a figyelmüket gyermekeiknek az egymás, és a természet iránti tiszteletre… Szóval ezeknek a hibáknak a kutatásával feltárásával sajnos már nem tudjuk visszahozni Zarát az életbe"

Elpusztult Zara, a Kecskeméti Vadaskert vemhes szurikátája – írta a Baon.hu . Figyelmeztető táblát tettek ki a vadaskert kis sztárjának kifutójához, miszerint a vemhes szurikáta viselkedése megváltozik, ne nyúljanak be hozzá, mert haraphat., amíg el nem készült a kifutója. Miután egy hím szurikáta érkezett az állatkertbe, kicsinye született, idén pedig újra vemhes lett.- írta az igazgató, aki megható búcsút vett a szurikátától - a baon.hu-n elolvashatják a teljes szöveget. Arra a végkövetkeztetésre jutott: ne kezdjünk bűnbakot keresni, hiszen azzal már nem tudjuk meg nem történtté tenni a tragédiát, de kezdjünk apró lépésekkel egy olyan világot építeni, ahol ilyen dolgok nem történhetnek meg, ahol figyelünk a természetre, egymásra, és a közöttünk lévő harmóniára."Az egyik legnagyobb kedvenc, és itt mondhatom, hogy nem csak a miénk, a látogatóké, hanem a médiáé is Zara a kis szurikáta. Bizonyára sokan emlékeznek arra, hogy másfél évvel ezelőtt lett médiasztár, mikor idekerült hozzánk. Sürgés-forgásával, kíváncsiságával, bújásával kivétel nélkül mindenki szívébe belopta magát" - jellemezte a kis kedvencet, és arról is megemlékezett, amikor Zara bemutatta neki első kicsinyét. "Emlékszem, amikor a nagy esemény történt, bementem hozzájuk a kifutóba és leültem egy fára. Kijött Zara, és elkezdődött a szokásos rituálénk, az üdvözlő dörgölőzés, majd a bújás a kabát alá, és az elégedettség hangjait is hallani véltem. Majd miután letettem, bement a kotorékába és kihozta a kicsinyét és letette a lábam elé, hogy bemutassa. "