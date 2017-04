Engedély nélkül tartott fegyverrel lőtt meg egy kutyát egy 19 éves kecskeméti férfi

A 19 éves vádlott egy ismeretlen személytől Kecskeméten vásárolt egy átalakított légpuskát és hozzá legalább 370 darab légfegyver lövedéket. A lőfegyvernek minősülő puska megszerzésére és tartására nem volt engedélye, ennek ellenére többször lövöldözött vele a tanyája udvarán. A légfegyver lövedékek engedély nélkül is tarthatóak voltak, ugyanis nem minősültek lőszernek.



A vádlott 2016. április 11-én a tanyáján magához vette a fegyvert és kiment az ingatlan kapujába. Itt meglátott mintegy 10 méter távolságra egy rottweiler kutyát. A vádlott célzottan egyszer rálőtt az állatra, a lövedék a kutya tüdejébe hatolt.



A lövés alkalmas volt arra, hogy az állatnak maradandó egészségkárosodást vagy a pusztulását okozza. A lövedék létfontosságú szervet érintett, a kutya életveszélyes állapotba került. Az állat életét csak azonnali orvosi ellátás és gyógykezelés mentette meg, a lövedék okozta sérülés az állatnak szükségtelen fájdalmat is okozott. A cselekményt követően a rendőrök a vádlott puskáját lefoglalták.



Az ügyészség a szabadlábon védekező férfit lőfegyverrel visszaélés bűntettén kívül állatkínzás bűntettével is vádolja. Az ügyész a vádlottal szemben végrehajtandó börtön, valamint közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta azzal, hogy az engedély nélkül tartott lőfegyvert is el kell kobozni. A vádlott bűnössége kérdésében a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.