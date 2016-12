Felnőtt elítéltek adnak karácsonyi műsort a kecskeméti SOS Gyermekfalu lakóinak

Kovács Gyula büntetés-végrehajtási alezredes, a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokhelyettese az MTI-nek elmondta: a karácsonyi műsorban kizárólag felnőtt fogvatartottak szerepelnek. A férfiak egy pedagógus végzettségű reintegrációs tiszt segítségével az alkalomhoz illő verseket tanultak, valamint prózarészleteket és dalokat választottak.



A munkát, valamint közösségi tevékenységet vállaló elítéltek kedvezményekben is részesülhetnek - mondta Kovács Gyula, hozzátéve: a jó magaviselet mellett ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy a rabok börtönbüntetésük egy részének letöltése után feltételesen szabadulhassanak.



Kovács Gyula kiemelte: sok elítélt a jóvátételi munkában is szívesen vesz részt. Legutóbb a Te szedd! szemétszedési akcióra negyvennél több fogvatartott jelentkezett, de rendszeresen vállalnak kert- és parkrendezési munkákat a kecskeméti közterületeken és intézményekben is.



Nem ritkák műsoros fellépéseik sem - mondta az alezredes. Példaként említette, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából egy nyugdíjasotthon lakóinak tartottak előadást fiatalkorú elítéltek, egy másik idősek otthonában pedig Oscar Wilde A boldog herceg című meséjét adták elő. A parancsnokhelyettes kitért arra: a próbákon és az előadásokon az elítéltek megtanulnak helyesen viselkedni, a másikra figyelni, egymással együttműködni, és ez a szabadulásuk után is fontos lesz, hozzájárulhat ahhoz, hogy visszailleszkedjenek a társadalomba.



A közelgő karácsonyról szólva Kovács Gyula elmondta: az I. számú (Mátyási utcai) és a II. számú (Wéber Ede utcai) részlegben is december 22-én tartanak ünnepi műsort. Karácsony első és másnapján pedig minden elítéltnek lehetőséget biztosítanak, hogy - ugyan a börtön falai között -, de találkozhassanak családtagjaikkal, rokonaikkal.