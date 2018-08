Fiatalok mentették ki a tóból a fuldokló férfit Kunfehértón - fotók

Szemtanúk elmondása szerint a férfi ittas állapotban ment be a vízbe, átúszott a túlsó partra, majd amikor már visszafelé tartott, fuldokolni kezdett. Ezt vette észre két-két idős nő és segítségért kiáltottak. A közelben tartózkodó négy fiatal azonnal begázoltak a vízbe és az időközben odaérkező vízimentővel együtt kivitték a már szinte élettelen férfit. Nagy szerencse, hogy a parton volt egy ápolónő, aki azonnal a segítségükre sietett és stabil oldalfekvésbe helyezte a bajba jutott férfit. Hamarosan a mentők is a helyszínre érkeztek, akik a kiskunhalasi kórházba szállították az illetőt. Patocskai Tamás, a fürdőt üzemeltető Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hétköznap az előírásoknak megfelelően egy vízimentő dolgozik a parton, hétvégén pedig két fővel vannak jelen. Péntektől azonban - okulva az esetből - a szezon végéig a hétköznapi vízimentő szolgálat létszámát is két főre emelik. Az igazgató elmondása szerint az elmúlt évtizedekben a kifejezetten családbarát tófürdő területén nem történt vízbefúlásos baleset.