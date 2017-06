Halálkamion-per: nem érzi magát felelősnek a harmadrendű vádlott

Az első- és másodrendű vádlotthoz hasonlóan a harmadrendű vádlott sem tett vallomást a 71 ember halálával végződő parndorfi embercsempészési ügyben a Kecskeméti Törvényszéken zajló büntetőper pénteki tárgyalásán, de a nyomozás során tett nyilatkozataiban és vallomásaiban az mondta, nem miatta végződött tragédiával az eset.A 71 ember halálát okozó embercsempészési ügy tárgyalásának harmadik napján a harmadrendű vádlott - aki előfutóként biztosította az utat a kamion előtt - annyit közölt: vallomást csak azután tesz, hogy mindenki mást meghallgatott. Kihallgatásai során azonban többször beszámolt arról, hogy mikor és miért jött Magyarországra, valamint hogy kitől és milyen utasításokat kapott az embercsempészések során. Állítása szerint végig félrevezették, és mindössze két alkalommal volt egyedül "előfutó", kétszer pedig csak utasként ült az utat biztosító társa mellett.A nyomozás során a harmadrendű vádlott elmondta: Bulgáriában alkalmi munkákból élt, építkezéseken dolgozott, de emellett használt autókat adott el. Magyarországra egy bolgár ismerőse hívására érkezett.A 71 ember halálával végződő út során az "előfutó" feladatát látta el, állítása szerint a sofőr a negyedrendű vádlott volt. Mint mondta, neki a másodrendű vádlott csak annyit mondott, hogy egy nagy fehér kamiont keressen csirkékkel az oldalán. Ausztria felé az autópályán látta először a teherjárművet, de végig mögötte maradt, csak a határ előtt előzte meg, hogy kannákból feltöltsék az üzemanyagtartályát. Innentől azonban - elmondása szerint - a kamion előtt ment.Elmondása szerint a negyedrendű vádlott Ausztriában, 20-30 kilométerre a határtól állt meg. Ezt előre megbeszélték, mivel ott már nem tudtak egymásnak telefonálni. Mire az "előfutó" az autópályán megfordult, a kamion sofőrje már eltávolodott a járműtől, attól távolabb szállt be mellé a felvezető autóba. Együtt jöttek vissza Magyarországra - állította.A harmadrendű vádlott - közlése szerint - az emberek haláláról csak később értesült a másodrendű vádlottól.Egy, a nyomozás alatt történt szembesítés során a harmadrendű vádlott azt nyilatkozta: igaz, hogy a másodrendű vádlott megkérte telefonon, hogy vegyen vizet és adja oda a hűtőkamion rakterében lévő embereknek. Meg is álltak, de a negyedrendű vádlott rendőröket vett észre, így anélkül, hogy kinyitották volna a raktér ajtaját, továbbhajtottak.A bűnszervezet 2015 februárja és augusztusa között 31 alkalommal összesen 1200 embert juttatott illegálisan Nyugat-Európába személyszállításra alkalmatlan, zárt, levegőtlen furgonokba zsúfolva. 2015 júniusától napi rendszerességgel csempésztek embereket Németországba és Ausztriába. 2015. augusztus 26-án hajnalban 71 embert zártak be egy belülről nem nyitható, sötét, szellőzés nélküli hűtőkamionba. A Kecskemétről a határra tartó hűtőkocsiban 59 férfi, 8 nő és 4 gyermek az indulástól számított három órán belül, még magyar területen, gyötrelmes körülmények között megfulladt.A 71 ember halálát okozó "parndorfi ügy" a 26 vádpont egyike. Ennek elkövetésével az ügyészség az első-, a másod-, a harmad- és a negyedrendű vádlottakat vádolja.A kiemelt jelentőségű bűnügy valamennyi vádlottját bűnszervezetben, a csempészett személyek sanyargatásával, részben üzletszerűen elkövetett embercsempészés bűntettével vádolják. Négy vádlottnak ezen kívül különös kegyetlenséggel, több, részben tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt is felelnie kell.Az ügyészség négy vádlottal szemben életfogytig tartó fegyházbüntetés, míg a többi embercsempésszel szemben határozott idejű fegyház és kiutasítás kiszabását indítványozta.