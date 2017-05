Hamis szén-monoxid riasztóval verte t az embereket egy 61 éves férfi

Fotó: police.hu

A Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vett egy 61 éves nyárlőrinci lakost - írta a police.hu

Fotó: police.hu

A férfi a rendelkezésre álló adatok alapján 2016 decemberétől többek között Tiszakécske, Bugyi, Kunszentmiklós, Solt, Bátya Szabadszállás, Kunadacs, Kunbaracs és Nagykőrös településeken több ingatlannál megjelent és magát az egyik szolgáltató munkatársaként mutatta be. A sértetteknek átlagosan 25 ezer forintért szén-monoxid-riasztó készüléket értékesített, amelyet kötelező volt elmondása szerint megvásárolni. Az eszköz azonban egy pár ezer forintos füstjelző készülék volt, amely alkalmatlan a szén-monoxid érzékelésre. A férfi szórólapokat is készített, amelyeket a sértetteknek adott át. A 61 éves nyárlőrinci személy a gyanú szerint további ismeretlen sértetteket is becsapott.A rendőrök kezdeményezték a gyanúsított előzetes letartóztatásának indítványozását.

A rendőrség kéri, hogy akit a képen látható férfi a fent leírt módszerrel károsított meg és még nem tett bejelentést, hívja a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-76/513-356-os telefonszámon, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80/555-111 „Telefontanú" zöld számán vagy a 107, 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.