Három órán belül megfulladtak a halálkamion utasai

Az osztrák igazságügyi szakértő műszaki szakvéleménye szerint - amelyet a tanács elnöke olvasott fel - a 71 embert szállító teherautó rakterében lévő levegő mennyisége zárt ajtók esetén mindössze fél órára volt elegendő.



A jármű műszaki állapotáról megállapította, hogy nem felelt meg a közlekedés- és üzembiztonságnak, rendszeres karbantartását elmulasztották. Kizárólag hűtve tárolandó áruk szállítására használható, emberek vagy állatok esetén az utazás életveszélyes. A raktérben nincs világítás, fény nem szűrődik be, leülni és kapaszkodni nem lehet, a hátsó ajtózár pedig kizárólag kívülről nyitható.



A műszaki szakvélemény kitért arra, hogy a teherautó klímaberendezése nem működött, rakterének külső nyílásai nincsenek, így zárt ajtók esetén levegő oda nem áramlik be.



A szintén Ausztriában készült orvosszakértői vélemény megállapította, hogy a teherautó rakterében utazó emberek külső, illetve belső sérüléseket nem szenvedtek el. A belső szerveikből vett szövetminták egyértelműen oxigénhiányos állapotra utalnak. Kihűlésre utaló nyomokat nem találtak, és mivel a műszaki vizsgálatok megállapították, hogy a hűtő aggregátora nem működött, a megfagyást mint halálokot kizárták.



Rögzítették azt is, hogy a teherautó 2015. augusztus 27-én délelőtt 11 óra körül kinyitott rakterében megtalált 71 holttest már bomlásnak indult, de egyik áldozat esetében sem találták bántalmazás vagy mérgezés nyomait. Következtetésük szerint az emberek halálát hosszabban tartó oxigényhiány okozta.



Kitértek arra is, hogy a holttestek kiemelésekor a hűtőraktér különböző pontjain 29 és 42 Celsius-fok közötti értékeket mutattak ki, és több áldozatot fedetlen felsőtesttel, cipő és zokni nélkül találták meg. Mindez - az áldozatok hőtermelése és a levegő felmelegedése - fokozottabb oxigénfelhasználást is jelent.



A felolvasottakból kiderült az is, hogy a 71 holttest közül a vizsgálatok során 70-et tudtak azonosítani, és sikerült megállapítani valamennyiük családi kapcsolatait is.



A magyarországi nyomozás során az első-, a másod-, a harmad- és a negyedrendű vádlottról elmeszakértői vélemények készültek. Valamennyi érintettről leírták, hogy nem elmebeteg, nem is gyengeelméjű, olyan szervi elváltozásuk sincs, amely időnként tudatzavaros állapottal járna együtt. Összességében megállapítható, hogy valamennyien tökéletesen felmérhették tettük következményeit.



A szakvélemény szerint az elsőrendű vádlott élete traumatikus élményekkel, a tökéletességre való törekvéssel, sikerorientáltsággal, a más kultúrához való alkalmazkodás nehézségeivel jellemezhető, ami nárcisztikus jellegű személyiségfejlődésre utal. A másodrendű vádlott sodorhatósága, önsorsrontó tendenciái, kriminális cselekményre való hajlama mögött szociopátiás jellegű személyiségfejlődés állhat, amihez alkalmazkodási zavar és szorongásos depressziós tünetek társulnak. A harmadrendű vádlott szociopátiás vonásokat mutat, míg a negyedrendű vádlott beilleszkedési zavara, sodorhatósága, érzelmi éretlensége szintén szociopátiás személyiségfejlődésre utal.



A tárgyalás október 2-án folytatódik.



A bűnszervezet 2015 februárja és augusztusa között 31 alkalommal összesen 1200 embert juttatott illegálisan Nyugat-Európába személyszállításra alkalmatlan, zárt, levegőtlen furgonokba zsúfolva. 2015 júniusától napi rendszerességgel csempésztek embereket Németországba és Ausztriába.



2015. augusztus 26-án hajnalban 71 embert zártak be egy belülről nem nyitható, sötét, szellőzés nélküli hűtőkamionba. A Kecskemétről a határra tartó hűtőkocsiban a 59 férfi, 8 nő és 4 gyermek még magyar területen, gyötrelmes körülmények között megfulladt.



Ez a 71 ember halálát okozó "parndorfi ügy" a 26 vádpont egyike. Ennek elkövetésével az ügyészség az első-, a másod-, a harmad- és a negyedrendű vádlottat vádolja.



A kiemelt jelentőségű bűnügy tizenegy vádlottját bűnszervezetben, a csempészett személyek sanyargatásával, részben üzletszerűen elkövetett embercsempészés bűntettével vádolják. Négy vádlottnak ezen kívül különös kegyetlenséggel, több, részben tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt is felelnie kell.



Az ügyészség négy vádlottra életfogytig tartó, a többi embercsempészre határozott idejű fegyházbüntetést kért.