Hollandiából rendelt kannabiszt nevelgetett kertjében a nagybaracskai férfi

A Bajai Járási Ügyészség kábítószer birtoklásának bűntette miatt vádat emelt egy 47 éves nagybaracskai férfi ellen, aki 2017 tavaszán Hollandiából rendelt kendermagokból kannabisz ültetvényt hozott létre egy nagybaracskai ingatlanon, de ezen kívül amfetamint és kokaint is fogyasztott.



A vádlott 2017 tavaszán Hollandiából interneten rendelt kendermagokat. Ezekből Nagybaracskán, egy külterületi ingatlanon két kenderültetvényt hozott létre. Az egymás közelében lévő ültetvények közül az egyik csoportban 56 tő, a másikban 36 tő, összesen 92 tő kendernövényt nevelt.



A rendőrök 2017. június 21-én leplezték le a drogtermesztőt, amikor az ingatlanon házkutatást tartottak és megtalálták az ültetvényeket. Az egyenruhások a növényeken kívül az ültetvény gondozására szolgáló eszközöket – kannákat, kézi permetezőt és őrlőt – is lefoglaltak. A rendőrség házkutatást tartott a vádlott másik nagybaracskai házában is, ahol marihuánát tartalmazó növényi anyagot foglaltak le.



A vádlott a kendert saját fogyasztására termesztette. A vizeletvizsgálat azonban azt is kimutatta, hogy a férfi amfetamint és kokaint is fogyasztott. A vádlott által termesztett és birtokolt kendernövények és növényi anyag hatóanyag tartalma meghaladja a csekély mennyiség felső határát, de nem éri el a jelentős mennyiség alsó határát.



A vádlott szabadlábon védekezik, őt a járási ügyészség termesztéssel elkövetett kábítószer birtoklásának bűntettével vádolja. A vádlott bűnössége kérdésében a Bajai Járásbíróság fog dönteni.