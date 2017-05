Kalapáccsal ölt meg egy nőt a Rekettye pusztában

Kiskunhalason, a Rekettye pusztában 2012. május 20-án az egyik dűlőút mellett egy női holtestet találtak. Az akkori szakvélemény arra utalt, hogy a nő közlekedési baleset áldozata lett, ezért a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya folytatott nyomozást.

Mint arról korábban a police.hu is beszámolt, 2011 szeptemberében kiskunhalasi tanyáján előzetes szóváltást követően S. Mihály bántalmazta férfi ismerősét, aki belehalt sérüléseibe. A gyanúsítottat 2016. június 29-én őrizetbe vették a rendőrök és a nyomozási bíró egy nappal később elrendelte előzetes letartóztatását.

S. Mihály elfogását követően a Bács-Kiskun megyei nyomozók megvizsgálták a 2012 májusában történt halálesetet, mivel az nem messze a gyanúsított lakhelyétől történt - írta a police.hu.

A nyomozás kiderítette, hogy S. Mihály 2012. május 19-én 23 óra 30 perc körül a dűlőút melletti erdőben várta az asszonyt. Kezeire kesztyűt, cipőjére ruhadarabokat húzott és a magával vitt kalapácsot is ruhával burkolta be. A férfi váratlanul odament a kerékpárját toló nőhöz és több alkalommal kalapácsával fejbe vágta, emiatt az 55 éves helyi sértett összeesett és meghalt. Ezt követően a gyanúsított a holtestet az út szélére húzta. A férfi kihallgatásán az újabb emberölést is beismerte.

A rendőrök a nyomozást a napokban befejezték és a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal a Bács-Kiskun Megyei Főügyészségnek küldik meg.