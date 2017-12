Két éve boldogan várta a szentestét a kalocsai nő, most vádat emeltek ellene

A 25 éves kalocsai nő egy építőipari cég ügyvezetője volt, a cégnek 2015. december 10-én Kalocsán is nyitott egy bankszámlát. A számlára 2015. december 22-én egy albán cégtől érkezett egy átutalás több mint 18.700 euró értékben.



Az albán cég egy másik magyar, fővárosi céggel állt gazdasági kapcsolatban és az albán vállalkozásnak pénzt kellett utalnia a budapesti cégnek. Egy ismeretlen személy azonban feltörte az albán cég e-mail fiókját és a cégek közötti levelezést manipulálva meghamisította azt a számlaszámot, amire az albán cégnek utalni kellett. Az új számlaszám a vádlott cégének bankszámlája lett.



A vádlott értesült az utalásról és 2015. december 23-án délelőtt egy kalocsai bankfiókban felvett az átutalt pénzből 5.700.000 forintot. A vádlott ezzel a csalásból származó pénz eredetének leplezése érdekében pénzügyi szolgáltatást vett igénybe. A megszerzett pénz további sorsa ismeretlen.





A nő később, a nyomozás során a pénz eredetének leplezése érdekében becsatolt egy fiktív vállalkozási szerződést is, azt a hamis látszatot keltve, mintha a pénz egy román céggel folytatott üzletből származna. Most szabadlábon várhatja a tárgyalást, vele szemben végrehajtandó börtönt és közügyektől való eltiltás kiszabását indítványozta a főügyészség, valamint az ügyvezetői foglalkozástól is eltiltaná az ügyészség az általa megszerzett pénzre vonatkozó vagyonelkobzás mellett.