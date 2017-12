Két kisgyermek halt meg Fülöpszálláson, tűz ütött ki egy családi házban - fotók

20 négyzetméteres szobában és mellette lévő helyiségben.

Két gyermek vesztette életét, amikor pénteken este kigyulladt egy családi ház Fülöpszálláson. A tűzről 19 órakor érkezett bejelentés a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába.A szülők éppen nem voltak az épületben, amikor a lángok felcsaptak aInformációnk szerint a kályhacső csúszhatott ki a falból, ettől kaphatott lángra a két helyiség. A szobában tartózkodó hároméves kisfiút és kétéves kislányt már a szülők és a szomszédok hozták ki az égő épületből.A közelben szolgálatot teljesítő rendőrök néhány percen belül a helyszínre érkeztek és megkezdték az egyik kisgyermek lélegeztetését és szívmasszázsát. A másik gyermeken ekkor már egy hozzátartozó próbált segíteni. Közben érkeztek a mentők is, a két kisgyermek életét azonban már ők sem tudták megmenteni, mindketten életüket vesztették.A tűzoltók három vízsugárral tudták eloltani az égő épületet.Szombaton kerestük a szülőket, de még most is olyan sokkos állapotban vannak, hogy nem tudtak nyilatkozni. Annyit mondtak csak, hogy mindennemű segítséget elfogadnak, mert két gyermekük és mindenük odaveszett a tűzben.A község polgármestere nyilatkozott. Gubacsi Gyula elmondta, hogy ők is próbálnak segíteni a szerencsétlenül járt családon.A Kiskőrösi Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság a police.hu -n.