Kigyulladt egy családi ház Kiskunmajsán, két gyerek is megsérült - fotók

Kigyulladt egy családi ház a Bács-Kiskun megyei Kiskunmajsán, a József Attila utcában. Menekülés közben két gyerek is megsérült.A konyhában egy konnektor kapott lángra, amitől egy fotelágy meggyulladt, majd a tűz a födémre is átterjedt. Úgy tudjuk, a család már aludt, amikor éjfél előtt nem sokkal füstre ébredt fel a családfő.A két nagyobbik gyerek menekülés közben megsérült, hozzájuk két mentőautó érkezett, és a kiskunhalasi kórházba szállították őket. A kiérkező kiskunhalasi hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltók elfojtották a lángokat, két pb-gázpalackot is kihoztak az égő épületből.