Kollégájukat gyászoló határvadászokat büntetett a rendőrség

Még fel sem dolgozták a miskolci Készenléti Rendőrség állományához tartozó határvadászok, hogy tavaly októberben kollégájuk, Németh Gergely szörnyethalt mellettük egy buszbalesetben, a rendőrség most, kilenc hó­nappal később megbírságolta a túlélőket -A ha­tárvadászok Ke­lebiáról tartottak hazafelé, amikor Kecskemét közelében, az M5-ös autópályán két kamionnal ütköztek. Németh rendőr törzsőrmesteren kívül a busz sofőrje, Gy. Elek is azonnal életét vesztette a szerencsétlenségben. Összesen tizenöten sérültek meg.A túlélőket sokkolta kollégájuk elvesztése, de az is, hogy most, kilenc hó­nappal a baleset után levelet kaptak a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságtól. Abirtokába jutott dokumentumokból kiderül: a határvadászokat 20 ezer forint megfizetésére kötelezik, amiért 2017. 10. 09-én 11 óra 45 perc körül az M5-ös autópályán úgy vettek részt a közúti közlekedésben, hogy "a biztonsági öv becsatolásával nem rögzítették magukat".Bár büntetést nemcsak tettenérés, hanem beismerés esetén is kiszabhat a rendőrség, az egyébként október óta már rég elévülhetett.– Ha nem használjuk az övet, azért lakott területen 10 ezer, autóúton 15 ezer, autópályán 20 ezer forint bírság jár. A közigazgatási bírság kiszabásának a szabályszegés időpontjától számított 90 napon túl azonban nincs helye, mert az jogvesztő, közigazgatási szempontból elévül – tájékoztatta a lapot dr. Gerő Tamás ügyvéd.Az ügyben a Bors megkereste a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságot is, az alábbi reagálást kapták:A Kecskeméti Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya 17 eljárás során közigazgatási bírság kiszabásáról rendelkezett a határozatában, egy eljárásban pedig még nem született döntés, további eljárási cselekmény miatt.A szabályszegésnek minősülő jogsértésekért való felelősségről és a kiszabható bírságról a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és az annak végrehajtására kiadott a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Kormányrendelet rendelkezik.