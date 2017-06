Leitatta, majd álmában brutálisan megölte élettársát a bajai asszony

A személyiségzavarban szenvedő, emiatt 2004 óta rendszeres pszichiátriai kezelés alatt álló nő férje 2014 februárjában hirtelen meghalt. Az asszony októberben élettársi kapcsolatot létesített a későbbi sértettel, aki rövidesen hozzáköltözött. Kapcsolatuk azonban megromlott, a nő a veszekedések során kifogásolta a férfi italozó életmódját, és azt, hogy gyakran váltogatta a munkahelyeit vagy egyáltalán nem dolgozott.



A nő kilátástalannak látta a helyzetét, ezért elhatározta, hogy álmában leszúrja a férfit, ezt el is mondta a barátnőjének, aki megpróbálta erről lebeszélni. Az asszony 2015. szeptember 4-én már meg is tervezte a gyilkosságot.



A vádlott vodkát és narancslevet vett, leitatta a férfit, aki hat deciliter alkohol elfogyasztása után elaludt. A nő egy téglával kétszer lesújtott az ülve alvó sértett fejére, majd a vodkás üveggel is többször fejbe vágta. Az üveg széttört, az asszony az egyik darabbal előbb jobbról, majd balról is átmetszette élettársa nyakát. Ezután a haldokló férfit székestől feldöntötte és ott maradt mellette, amíg élettársa életjelet adott.



A gyilkosság után a nő több órát töltött a házban, majd elment a barátnőjéhez, akinek beszámolt a történtekről. Ezután mindketten a rendőrségre mentek, ahol a vádlott feltáró beismerő vallomást tett.



A sértett halálát elvérzés okozta, életét azonnali orvosi ellátással sem lehetett volna megmenteni. A táblabíróság előre kitervelten, különös kegyetlenséggel, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek a vádlottat.