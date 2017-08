Lesavazta a hangoskodókat a kecskeméti nő, vádat emeltek ellene

A maró hatású folyadé egy tanárt és ét diákot ért, a tanár a fején és a hátán 8 napon túl gyógyuló égési sérüléseket szenvedett.

A 61 éves kecskeméti nő egy lakóház második emeletén lakott, lakása alatt egy söröző is mű ödött. 2016. -én, hajnali 2 és 3 óra özötti időben egy fiatalokból – diákokból és egy tanárból - álló társaság szórakozott a sörözőben.A vádlott a társaságot zavaróan hangosnak találta, ezért a söröző mellett, az utcán álló fiatalokra a lakása ablakából énsavat is tartalmazó, erősen maró hatású anyagot öntött ki.A ét diá özül egy lány a lábain, míg a fiú sértett az arcán szenvedett égési sérüléseket. A diákok sérülései 8 napon belül gyógyultak, maradandó fogyatékosság egy sértettnél sem alakult ki. A ét diá érte a vádlott megbüntetését önnyű testi sértés vétsége miatt.A tanárnak és a lány diáknak a ruhája is sérült, érté az ezzel okozott ár megtérítését is.A büntetlen előéletű vádlott szabadlábon várja a tárgyalást, őt az ügyészség súlyos testi sértés bűntettén ívül 2 rendbeli önnyű testi sértés vétségével is vádolja. Bűnössége érdésében a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.További fotókat találnak a helyszínről itt