Még édesanyja is segített neki a drogterjesztésben: 12 évet kapott a bajai kábítószer-kereskedő

A táblabíróság társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem és új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettében mondta ki bűnösnek a vádlottakat.



A férfi 2014 nyarától 2015. augusztus 4-ig Baján kis adagokban illegális drogokat - kábítószert és pszichoaktív anyagot - árult. A vádlott telefonon vagy interneten vette fel a rendeléseket, a drogot általában személyesen szállította le, a helyszínen átvette a pénzt, és átadta a vevőnek az előre becsomagolt kábítószert. A férfi egy bajai társasház kerékpártárolójának egyik rekeszében kialakított "raktárban" tárolta az értékesíteni kívánt drogot, melyet ismeretlen forrásból szerzett be.



A dílernek állandó vevőköre alakult ki, tevékenysége Baján a drogfogyasztók körében általánosan ismertté vált, telefonszámát a vevők egymásnak adták át.



Tevékenységével édesanyja is tisztában volt, a drogárusításban támogatta úgy, hogy időnként, alkalmilag bekapcsolódott az értékesítésbe, segítette fiát, a kábítószer csomagolásához szükséges nejlontasakokat is ő vásárolta meg.



A rendőrség 2015. augusztus 4-én vette őrizetbe a férfit. Raktárában annyi kábítószert foglaltak le, amelynek hatóanyag tartalma a különösen jelentős mennyiség alsó határát is meghaladta.



A táblabíróság döntésével helybenhagyta a Kecskeméti Törvényszék által a férfira kiszabott szabadságvesztést, túl enyhének találta azonban az asszony első fokon hatéves büntetését, ezért kilenc évre súlyosította azt.