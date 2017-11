Megégette, kínozta, brutálisan összeverte egy baseball ütővel élettársát: gyermekeik előtt sem állt le a féltékeny férfi

A vádlott és élettársa egy kecskeméti tanyán laktak, ahol közösen nevelték négy saját gyermeküket, valamint az élettárs korábbi kapcsolatából született fiát. Kapcsolatuk a vádlott féltékenysége miatt 2016 őszén megromlott, mert a vádlott fejébe vette, hogy a sértett a rokonaival megcsalja őt. A rendszeres veszekedések miatt a sértett el akart költözni a gyermekekkel otthonról, azonban a vádlott ebbe nem egyezett bele.



A bántalmazások tavaly október elején kezdődtek, amikor egy napon a vádlott agresszíven követelte élettársától, hogy vallja be neki a „titkait". Erre a sértett félelmében elismerte, hogy a vádlott testvérével kapcsolata van. Erre a vádlott indulatba jött és egy baseball ütővel többször megütötte az ágyon ülő sértett mindkét lábszárát. Ezután magához vett egy elektromos hőlégfúvó készüléket és azzal kétszer megégette a sértett arcát. Ezt követően pedig levágta a sértett haját 3 milliméteresre, hogy másnak ne kelljen és a hajvágó készülék zsinórjával ütlegelte.



Ezután a vádlott megtiltotta a sértettnek, hogy egyedül elhagyja a tanyát és októberben még több alkalommal bántalmazta az élettársát. A megfélemlített sértett nem mert segítséget kérni. Volt olyan alkalom, hogy ököllel arcon ütötte, majd egy késsel többször beleszúrt a lábfejébe, de olyan is történt, hogy vontatókötéllel összekötötte a nő nyakát és bal lábát, majd a földön húzta és ököllel ütötte a fejét. Az októberi bántalmazásokat a gyermekek nem látták, ugyanis vagy aludtak, vagy nem voltak otthon.



2016. november 10-én este újabb féltékenységi roham tört a vádlottra és az ökölütésen kívül egy vascsővel is többször megütötte a sértett kezeit és lábait. Másnap reggel, amikor a gyerekek már ébren voltak, a vádlott folytatta a kínzást: ismét ütlegelni kezdte a sértettet, majd az egyik gyermekkel behozatott egy csőfogót és azzal többször megütötte az élettársát. Közben azzal fenyegetőzött, hogy a sértett lassan, kínok közt fog „megdögleni". A sértett vérét a vádlott a lányukkal töröltette fel és egy kést is behozatott a megfélemlített gyermekkel. A késsel többször megkaristolta élettársa jobb combját, egy cigaretta csikket is elnyomott a kézfején és egy kisebb vascsővel is verte. A nap folyamán a vádlott hol abbahagyta, hol újra kezdte a sértett bántalmazását.



A sértett többször kérlelte a vádlottat, hogy vitesse el a gyerekeket otthonról, legalább ne előttük verje. A vádlott november 12-én délelőtt a rokonaival el is vitette a gyermekeket, de előtte rájuk parancsolt, hogy hallgassanak. Miután kettesben maradt a sértettel, vascsővel és ököllel is verte, miközben fenyegette élettársát. A sértett kezeit egy madzaggal összekötözte, a madzag másik végét pedig a kanapé karfájához kötötte, hogy ne tudjon elszökni.



A vádlott mobiltelefonon felhívta lánytestvérét és arra kényszerítette a sértettet, hogy sorolja fel, a vádlott mely rokonaival volt szexuális kapcsolata, majd a telefont visszavéve közölte, hogy meg fogja ölni élettársát. A vádlott testvére a történtekről értesítette a sértett rokonait, akik kihívták a rendőröket. A rendőrök a vádlottat elfogták, az életveszélyes állapotban lévő sértettet pedig kórházba szállíttatták.



A sértett az embertelen és elhúzódó bántalmazás miatt kezein, lábain, a testén és a fején 8 napon túl gyógyuló csonttöréseket, zúzódásokat és vérömlenyeket szenvedett. Ha nem részesült volna orvosi ellátásban, akkor vérmérgezésben, illetve a törések és a vérveszteség miatt meghalt volna.



A kiemelt jelentőségű bűnügy vádlottja előzetes letartóztatásban várja a tárgyalást, őt a főügyészség különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérletével, a sértett sanyargatásával elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntettével, valamint 5 rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolja. Bűnössége kérdésében a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni.