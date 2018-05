Megkéselte felesége új élettársát a keceli férfi - italozása miatt hagyta el hat gyermeke anyja

Az élettárs a karjain, az arcán és a mellkasán 8 napon belül gyógyuló, szúrt és metszett sérüléseket szenvedett. A éselés miatt a mellüreget is megnyitó életveszélyes sérülés is kialakulhatott volna, ennek elmaradása nem a vádlotton múlott. A vádlott a dulakodás során az asszonynak, illetve a jogosan védekező élettárs a vádlottnak 8 napon belül gyógyuló sérüléseket okozott. A megkéselt élettárs és az asszony magánlaksértés, illetve önnyű testi sértés miatt is érté a vádlott megbüntetését.