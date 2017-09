Négy éven át árulta a kristályt a félegyházi pár - vádat emeltek ellenük

Képünk illusztráció

A Kiskunfélegyházi Járási Ügyészség ábítószer-kereskedelem bűntette miatt vádat emelt egy 44 éves kiskunfélegyházi férfi és 29 éves élettársa ellen, akik 2013-tól 2017. április elejéig Kiskunfélegyházán „kristály" fantázianevű ábítószerrel kereskedtek.A 44 éves férfi és élettársa Kiskunfélegyházán, egy családi házban éltek. A pár 2013 óta foglalkozott drogkereskedelemmel, lakóhelyü ön árultá a ábítószert. A „kristály" fantázianevű drogot (esetenként 20 grammot) a nő vádlott vásárolta kb. 2 hetente ismeretlen személyektől.A megszerzett drogot kisebb adagokra porcióztá és műanyag tasakokban, ¼ grammos kiszerelésben árultá , adagját 3-5.000 forintért. Volt olyan nap, amikor 30 vevő is megfordult náluk. A drogkereskedő pár a ábítószereket 2017. április elejéig folyamatosan árulta.

Április 8-án azonban a rendőrö rajtaütöttek a drogkereskedő ön, a lakóhelyü ön tartott házkutatás során 14 tasakban és egy rágógumis dobozban összesen 20 gramm port és 85.000 forint észpénzt foglaltak le. A por ábítószernek minősülő pentedront tartalmazott, a pénz pedig drogkereskedelemből származott. A lefoglalt ábítószer hatóanyag tartalma meghaladja a csekély mennyiség felső határát. A vizeletvizsgálat azt is kiderítette, hogy a drogkereskedő férfi fogyasztott is a ábítószerből.A vádlottak előzetes letartóztatásban várjá a tárgyalást, őket a járási ügyészség ábítószer-kereskedelem bűntettével vádolja. Az ügyész mindkét vádlottal szemben végrehajtandó börtön és özügyektől eltiltás kiszabását indítványozta azzal, hogy a lefoglalt 85.000 forintra vagyonelkobzást is el kell rendelni. A vádlottak bűnösségéről a Kiskunfélegyházi Járásbíróság fog dönteni.