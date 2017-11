Nem nyugodhat apja mellett Stadler József

Szombaton helyezik végső nyugalomra Stadler Józsefet, akinek a halálhírét kedden megerősítette Akasztó polgármestere . Stadler már akkor felkészült a halálra, amikor három évvel ezelőtt hasnyálmirigyrákkal küszködött. Az édesanyja, az azóta elhunyt Krisztina néni a Borsnak elmondta fia végakaratát – Azt mondta nekem az én kisfiam: anya, oda temessenek, édesapám mellé! – mesélte 2014-ben a Borsnak Krisztina néni. Stadler édesapjának sírhelye a hartai temetőben van.A vállalkozó élete fordulatokkal volt teli, az elmúlt évek is zűrösen teltek, márciusban első fokon öt év börtönre ítélték 420 millió forintos áfacsalásért. Van-e félnivalója a gyerekei­nek, Zoltánnak, Mariettának és Milánnak?– Ez egy büntetőper, a vádlott halála esetén a hozzátartozóit nem terheli tartozás, megszűnik az eljárás – mondta a Borsnak az ügytől független dr. Hegedűs László ügyvéd.Mint azt megírtuk: Stadler Józsefnek folyamatban van egy polgári peres ügye is, amelyben nem vádlottként volt érintett. A per az akasztói aréna körüli, kerítéssel lezárt területről szólt. Ez egy roppant értékes földterület, mert gyógyvíz és halastó is található rajta. Stadler korábban többször is beszélt arról, hogy a területet értékesíteni kíván­ja, és még Dubajból is érdeklődtek az üzlet iránt. Dr. Hegedűs László azt mondja, egy ha­láleset után itt más a helyzet, mint a 420 millió forintos áfacsalásnál.– Ez egy polgári per, így a jogutód, vagyis az örökösök vihetik tovább – mondta a szakember. Kik az örökösök? Nem feltétlenül a gyerekei, hanem az a személy, akit a végrendeletében megnevezett.