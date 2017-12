Robbantással fenyegetett, majd kocsmába ment az alpári férfi

Egymás után több bejelentés érkezett 2017. december 11-én 7.30 és 8 óra között a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába arról, hogy a tiszaalpári sportpályán bomba fog robbanni, illetve egy bomba vezetékét már el is vágták. A rendőrök a hangfelvételek alapján megállapították, hogy a bejelentéseket ugyanaz a személy tette, akit rövid időn belül be is azonosítottak.

A helyi rendőrök a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható 22 éves férfit a sportpályával szemben lévő kocsmában fogták el. Előállítását követően őt közveszéllyel fenyegetés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták. Őrizetbe vételét követően a nyomozók előterjesztést tettek előzetes letartóztatásának indítványozására - írta a police.hu.