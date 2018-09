Tizennégy év fegyházzal büntették a kecskeméti gyilkost

Helybenhagyta a Szegedi Ítélőtábla a Z. J. ellen indított büntetőügyben a Kecskeméti Törvényszék I. fokon kimondott ítéletét. Így a vádlott jogerős büntetése 14 év fegyházban letöltendő szabadságvesztés és 10 év közügyektől eltiltás lett. - áll a közleményben.



Az ítélet indoklásában elhangzott: az I. fokú bíróság törvényes és arányos büntetés szabott ki, amikor határozott idejű szabadságvesztésre ítélte a vádlottat. Tekintettel az ügy összes körülményére még a tett elkövetésétől eltelt hosszú idő, mint enyhítő körülmény sem indokolta viszont, hogy ezt a büntetést csökkentse a táblabíróság.



A jogerős ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.



Aljas indokból elkövetett emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek a Kecskeméti Törvényszék 2017. november 29-én Z. J. vádlottat, és ezért őt 14 év fegyházra és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, míg a vádlott és védője a büntetés enyhítése érdekében nyújtott be fellebbezést, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára.



Mint ahogy a nyomozásról és a tárgyalásról a sajtó széles körben beszámolt, a vádlott, Z. J., aki 1999 tavaszától hajléktalan, csavargó életmódot folytatott, jellemzően Kecskemét és Kiskunfélegyháza térségében tartózkodott. Megélhetéséhez kisebb súlyú bűncselekményeket követett el, amelyek miatt több büntetőeljárás indult ellene.



A vádlott 1999 májusában Kecskeméten ismerkedett meg áldozatával, egy fiatal nővel, akit a város vasútállomásáról 1999. szeptember 15-én este elcsalt az állomástól mintegy 2 kilométernyire lévő füves-bokros területre, ahol aljas indokból megfojtotta. Amikor a vádlott látta, hogy áldozata meghalt, a testet otthagyta, amit másnap hajnalban egy arra járó fedezett fel.



A vádlott továbbra is Kecskemét térségében maradt. 1999. október 2-án egy másik büntetőügyben kibocsátott elfogatóparancs alapján ugyan elfogták, de akkor a nyomozóhatóság olyan adattal nem rendelkezett, ami alapján a vádlottat összefüggésbe hozhatták volna a sértett megölésével. A nyomozást 2001 májusában megszüntették, mivel az elkövető személyét nem sikerült felderíteni. 2003 februárjában újabb nyomozást rendeltek el, de a tettes személye ekkor sem derült ki.



Végül 2016. január 6-án rendelték el ismét a nyomozás folytatását, mert ekkor olyan adatok birtokába került a rendőrség, amely egyértelműen arra utalt, hogy az emberölést a vádlott követte el. Az emberölés után nyilvántartásba vett DNS-profil ugyanis megegyezett egy rablás miatt indult eljárás során a vádlottól vett DNS mintával. (Ez ügyben egyébként a vádlottat végül felmentették…).



A vádlott bűnösségét az eljárás során sokáig tagadta, csak a bírósági tárgyaláson ismerte be, hogy ő követte el a cselekményt.