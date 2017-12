Továbbra is Cseke Péter irányítja a kecskeméti teátrumot

A közgyűlésen elhangzott: az önkormányzat által felkért szakmai bizottság mind a kilenc tagja a jelenlegi direktor pályázatát támogatta.



Indoklásukban kiemelték: a teátrum Cseke Péter irányításával színvonalas előadásokat hozott létre, betöltötte városi és regionális szintű színházi feladatkörét, eredményesen szolgálta közönségét, szakmai körökben pedig növekvő megbecsülést szerzett.



Az ítészek úgy látják, az igazgató célkitűzése és törekvése arra irányul, hogy a kecskeméti Katona József Színház mostanra kialakított sokszínű műsorpolitikája tovább erősítse az intézmény hazai és nemzetközi jelenlétét, szakmai elfogadottságát.



A közgyűlésen Szemereyné Pataki Klaudia polgármester hangsúlyozta: a színház egyre növekvő elismertsége és népszerűsége is azt bizonyítja, hogy jól döntött a képviselő-testület, amikor a jelenlegi direktorra bízta a színház vezetését.



Cseke Péter, a kecskeméti Katona József színházigazgatója az MTI-nek elmondta: a közönség szeretetét már eddig is érezte és úgy véli, a szakma is elismeri eredményeit. Ezek után megtisztelő számára, hogy a fenntartó is úgy gondolja, az eddigi tíz év munkája alapján újabb öt évre bizalmat szavaz neki.



Cseke Péter újabb megbízatása 2018. augusztus 1-jétől 2023. január 31-ig tart.