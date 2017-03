Új gyárat épít Kecskeméten egy német autóipari beszállító

Mintegy 21 millió eurós (6,5 milliárd forint) beruházással épít új gyárat Kecskeméten a német ElringKlinger, több év alatt 700 új munkahelyet létrehozva - jelentette be az autóipari beszállító cég pénzügyi igazgatója pénteken Budapesten.



Thomas Jessulat hozzátette: az új üzemben gépjárművek alkatrészeihez hővédőpajzsokat gyártanak majd, műanyagbefecskendező gépekkel. A sorozatgyártás 2017 végére elindul a nagy mértékben automatizált, 10 ezer négyzetméteres termelőüzemben.



Az igazgató beszámolt arról, hogy a cég hosszú ideje jelen van Kecskeméten, jól ismerik a régiót. A helyszín különösen fontos a nemzetközi gépjárműipar számára, Kecskemétet egyebek mellett a jó infrastruktúra, nemzetközi vasúthálózat közelsége, a kiváló oktatási színvonal miatt választották - fejtette ki.



Kiemelte a beruházás gyorsaságát, megemlítve, hogy február közepén kapták meg az építési engedélyt a 12 hektáros területre. Elmondta, az ElringKlinger a zöld technológiákra fókuszál, fontosnak tartják a károsanyag-, a széndioxid-kibocsátás csökkentését.



Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere kiemelte, az ElringKlinger a több mint 25 éves jó együttműködést azzal koronázza meg Kecskemét városában, hogy az ipari park működtetése mellett egy innovatív, a jövő technológiáját képviselő gyártókapacitást létesít a városban.



Kitért arra, hogy az elmúlt években Kecskeméten a nemzetközi működőtőke és vállalati tőke 500 milliárd forint (1,6 milliárd euró) értékben fektetett be, ehhez társul egy csaknem 200 milliárd forintos (650 millió eurós) kormányzati és önkormányzati saját erős fejlesztési forrás.



Hozzátette, az autóipar, a nemzetközi vállalatok jelenlétének nagyon jól lehet érezni a multiplikatív hatását Kecskeméten. Fejlődik az infrastruktúra, a közlekedés, az oktatási intézmények, a felsőoktatás, a szociális ellátóhálózat, a kulturális és sportélet a városban.



Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára szerint folyamatosan és meredeken nő a magyarországi német ipari jelenlét, a visegrádi országok együttesen már nagyobb kétoldalú kereskedelmet folytatnak Németországgal, mint Franciaország vagy az Egyesült Államok.



Ehhez elengedhetetlen az államtitkár szerint egyrészt az, hogy a legkiválóbb német vállalatok meglássák a lehetőséget Magyarországban, Kecskemétben, és kell egy innovatív, termékeny közeg, amely be tudja fogadni és sikerre tudja vinni ezeket a beruházásokat.



Az interneten közzétett adatok szerint a baden-württenbergi székhelyű ElringKlinger Group 2015-ben 1,5 milliárd euró értékesítési árbevételt ért el az egy évvel korábbi 1,3 milliárd euró után. A cég adózott eredménye ugyanekkor 95,8 millió euró volt a 2014-es 110,6 millió eurót követően.