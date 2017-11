Ütközés a veszélyes kereszteződésben: a vétkes sofőr életveszélyesen sérült - fotók

Kecskemét felől érkezett a Renault kisteherautó, amikor a neki jobbról eső útkereszteződésben nem adott neki elsőbbséget a Citroen, kihajtott elé és összeütköztek. Az ütközéstől a vétkes Citroen-t vezető 30 év örüli kunszentmártoni nő beszorult autójába, őt a

tűzoltó csak feszítővágó segítségével tudtá kiszabadítani, majd a mentő életveszélyes sérülésekkel szállítottá órházba.

A kisteherautót vezető szentesi férfi kisebb zúzódásokat szenvedett, de láthatóan sokkolta a karambol. A baleset miatt hatalmas torlódás alakult ki az amúgy is nagy forgalmú főúton.



Ebben a kereszteződésben már sok baleset történt, többen életüket is vesztetté , ezt jelzi az út mellett felállított ét fejfa is.