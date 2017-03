Vádat emeltek egy álnevet használó algériai migráns ellen

A közlemény szerint a 31 éves férfit még 2016 júliusában a szerb-magyar határ közelében, Kelebián ellenőrizték a rendőrök, mivel egy nappal korábban engedély nélkül távozott a kiskunhalasi őrzött központból. Az algériai migráns egy nem létező férfi nevére kitöltött, fényképes tartózkodási engedélyt adott át, ruhájának átvizsgálásakor azonban előkerült az eredeti útlevele.



Az eljárás során az is kiderült, hogy a vádlott már többször használta álnevét, egyebek mellett menekültkénti elismerését is így kérte. Több büntetőeljárás is indult ellene: Szegeden határzár tiltott átlépése miatt, Kiskunhalason pedig garázdaság, rongálás és hivatalos személy elleni erőszak miatt. A férfi valamennyi ügyben hamis adatokat közölt magáról, így álnéven is ítélték el valamennyi ügyben.



A szabadlábon védekező vádlottat az ügyészség öt rendbeli közokirat-hamisítással vádolja, és végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását, valamint kiutasítást indítványoz vele szemben.